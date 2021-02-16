Семейная хроника

Про самые разные автомобили часто пишут, что они семейные. Но не часто это пишет именно семья. Обычно автором таких текстов выступает один человек. Возможно, даже семейный. Но все же – один. Мы решили сменить точку зрения. Или даже скорее – ее размножить. Дать возможность высказаться всем. Выбрав для этого новый Skoda Karoq. Многоточие получилось разноголосым: пол, возраст и место в салоне – ничего не совпадает. И тем не менее эти голоса слились в итоге в единый хор.

Анна Килимник

Мужское начало

Среди опций, доступных именно для Karoq 4х4, – функция Auto Hold, которая служит для автоматического включения стояночного тормоза при полной остановке автомобиля. Ею удобно пользоваться на светофоре или в пробке, потому что она позволяет водителю не держать педаль тормоза. Особый внедорожный характер модели подчеркнут 18-дюймовые легкосплавные диски. Фото: Skoda

Если искать ответ на вопрос «Почему я выбрал Karoq?», то найти его можно в давнишней моей командировке в Париж. Звучит странно, но я объясню. Это было, кажется, сто лет назад. Меня, конечно, поразили тонконогие француженки и широкие бульвары, и даже, по-своему, свежие устрицы. Но наповал сразило другое: «веселые» носки, которые были на каждом втором французе, облаченном в строгий дорогой костюм, и маленькие автомобили, на которых эти месье передвигались по городу. Я, как представитель нации черных седанов и стиля одежды «дорого-богато», был обескуражен.

С цветными носками было проще, но со временем я отказался и от громоздкого автомобиля, признаюсь, с радостью и облегчением. И вот теперь мы с женой, у которой умопомрачительно стройные ноги и французской прононс, выбрали автомобиль, который устраивает нас обоих. Он, правда, не маленький. Ведь речь о Skoda Karoq. Это в полном смысле слова компактная машина. В ней столько места, сколько нужно для размещения не только четырех человек, но и всех их вещей, от мелочей до чего бы то ни было существенного. Ни больше ни меньше. То есть в ней нет лишних метров, килограммов и литров на сто километров.

Был у нас спорный момент, но жена уступила, и мы все же дождались, пока в продаже появилась версия Karoq 4х4. Жена говорила, мол, «никакой полный привод все равно не сделает из тебя рыбака или охотника». Но я и не собирался, в общем-то. Но за ту уверенность, которую она ощутила уже этой зимой на дороге, представлявшей собой симбиоз асфальта, снежной кашицы с кусочками реагентов и еще не успевшего поддаться химии льда, она довольно быстро меня отблагодарила.

Karoq – наша семейная машина, и совместное пользование накладывает определенные обязательства. Компромисс был такой. По всей квартире не валяются мои веселые носки. За это по всей машине не валяются чеки, фантики, пробники и прочая мимолетная мишура ежедневного шопинга. С носками, признаться, я справляюсь с трудном, но поддерживать порядок в Karoq представляется мне отдельным удовольствием. Тут большое вещевое отделение между передними сиденьями со съемным органайзером, в дверях удобная формовка для бутылок с водой и место для контейнера для мусора, куда ту самую «мишуру» удобно сортировать. Отдельное спасибо за резинку над дверным карманом – лучшее место для очередного номера журнала. Да, я читаю бумажные журналы, чего и вам желаю. А еще я пищу жене записки, а она мне на них отвечает. Для обмена мнениями мы используем не по назначению прозрачную пластиковую лапку под ветровым стеклом. Вообще, иногда использование чего-то не по назначению может весьма обогатить семейную жизнь.

Женский взгляд

Фото: Skoda

Тепло зимой должно быть не только людям, но и автомобилю. У Karoq предусмотрен обогрев всего, что вы только можете себе представить: сидений передних и задних, рулевого колеса, форсунок омывателя, боковых зеркал, ветрового и заднего стекол. Но больше всего в сильные морозы пригодится автономный стояночный отопитель, благодаря которому сразу можно садиться в прогретый салон. Фото: Skoda

Ну да, может. Вообще, творческий подход к рутинным обязанностям меня лично вдохновляет. Если же говорить конкретно про Karoq, да и Skoda вообще, мне кажется, что именно нестандартный взгляд на проектирование делает в итоге автомобили этой марки особенными. Чего только стоит скребок, который одновременно еще и лупа, и линейка, спрятанный под лючком бензобака. Не говоря уже о более важных опциях. Не то чтобы я была «радивой хозяюшкой», но крючки для сумок в багажном отделении – почему эта опция не стала стандартном для всех автомобилей вообще? Ведь абсолютно все люди возят там сумки с продуктами, содержимое которых после поездки приходится собирать по всему багажнику! Но у Karoq есть еще и особые крепления Cargo, которыми удобно фиксировать прямо на ковровом покрытии пола любые, но не очень тяжелые предметы. А для всего остального есть прочные стальные проушины.

Размер, конечно, имеет значение, но мы пожертвовали объемом багажника в пользу полного привода – 426 литров против 500 у переднеприводной модификации. И я ничуть не жалею. К тому же из-за этого у автомобиля ровный пол багажного отделения при сложенных задних сиденьях. Кому-то все равно, а мне, как перфекционисту, это доставляет радость. Еще у нашей версии увеличенный дорожный просвет – 164 миллиметра. И только для полноприводной версии предлагается роботизированная трансмиссия DSG.

Мы сто раз обсуждали с мужем, какие классные у Karoq кресла с боковой поддержкой, посадка – почти идеальная, а так как они еще и с памятью настроек для водителя, то нажатием одной кнопки мы переключаем наши настройки. У Karoq очень стильное рулевое колесо – двухспицевое, многофункциональное, с приятной плотной кожей и с подогревом. И мы не стали экономить на полноценной мультимедийной системе Bolero и цифровой приборной панели. Пользоваться ими очень удобно и, что немаловажно, приятно. А управлять Karoq – одно удовольствие.

Удовольствие при этом безопасное. Мужа раздражает, и он их отключает, а я, наоборот, просто кайфую от этих ассистентов – перестроения, удержания полосы, выезд задним ходом. А то, что обычный круиз-контроль позволяет не только поддерживать скорость, но и ее ограничивать, я считаю компенсирует нам финансовые вложения в автомобиль – за счет всех тех штрафов, что мы так и не получили, потому что не нарушали скоростной режим.

Детский мир

Родители считают, это они выбрали Karoq, и я не хочу их в этом переубеждать. Дело же не в том, кто выбрал, а в том, кто от этого выиграл. Дети в автомобильном вопросе всегда в проигрыше, хотя нас и называют «цветами жизни». Оцените сами: вот тебе 12+, и из детского кресла без подогрева ты пересаживаешься на заднее сиденье, которое чаще всего тоже без подогрева. А в Karoq – с подогревом. И я им поклялся еще во время пробного тест-драйва: или Karoq – или их опять вызовут к директору. Использовать шантаж, конечно, совсем не хорошо. Но, во-первых, я видел, что автомобиль и им тоже понравился, а во-вторых, я использовал и другие аргументы. Маме я сказал, что фары автомобиля напоминают ее любимое ожерелье с кристаллами «Сваровски». А папа сразу объяснил: это потому, что они полностью светодиодные, и управляются они системой AFS, которая адаптирует их работу в зависимости от скорости и погодных условий, а дополнительные светодиодные противотуманки имеют функцию освещения поворотов для удобства и безопасности. А мама любит все удобное и безопасное.

Родители пытаются воспитывать во мне ответственность, и тогда я сказал, что буду отвечать в новом автомобиле за светомузыку. Через SmartLink я подключаю свой мобильный к медиасистеме и подбираю для нашей дороги саундтрек. Но могу работать и по заявкам. И плюс к этому я выбираю один из десяти доступных цветов фоновой подсветки – линий на передней панели и дверях. Кому-то пустяк, а мне нравится.

И кошке приятно

Первая поездка была просто чудовищная. Я думала – это просто у меня теперь такой домик. Просто чтобы там лежать, и никто тебя на трогает. А потом они заперли меня там, вынесли на улицу, положили в автомобиль и куда-то повезли. И, конечно же, я орала. А они говорили мне: «Ну что ты, что ты!», «Мур-мур-мур» и «Все будет хорошо». Но все уже, все. Надо было раньше меня успокаивать. И когда они поняли, что это бесполезно, то перестали обращать на меня внимание. И я подумала: ну и ладно. Ничего же не происходит. Если не смотреть за окно. Наоборот, такой приятный еле различимый гул. Будто это я мурлычу. Но это не я. Это автомобиль, как пытался объяснить мне ребенок. Ну, если у него такой, как сказал ребенок, мотор, такой тихий и умиротворяющий, то это хорошо. Очень по-домашнему. В ветклинике тоже оказалось не так уж страшно. И я даже подумала, что могу полюбить путешествия. Почему бы их не полюбить, если решить для себя раз и навсегда, что Skoda Karoq мне как дом родной?