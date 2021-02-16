Полтора метра

MBUX Hyperscreen будет уже в скором времени доступен по умолчанию в новом поколении Mercedes-Benz S-класс, а также в качестве одной из опций электромобиля Mercedes-Benz EQS.

Одной из самых заметных новинок, представленных в начале года на выставке CES 2021, стало очередное поколение дисплеев MBUX от Mercedes-Benz. Этот мультимедийный экран, шириной в 141 сантиметр, состоит из трех основных сегментов, плавно переходящих один в другой. Но форма и размеры – не единственное, что отличает данный дисплей. Технологии, которые использовались при создании MBUX Hyperscreen, включают в себя машинное обучение, что позволяет системе считывать и запоминать предпочтения пользователя. Здесь, например, доступен вывод на экран визитной карточки клиента, с которым назначена встреча, или отслеживание знакомых маршрутов. Кроме того, MBUX может автоматически приподнять клиренс и изменить настройки подвески при проезде «лежачего полицейского», при условии, что он ранее уже встречался на пути. При этом самые востребованные функции медиасистемы выведены на так называемый нулевой уровень, и они всегда под рукой.