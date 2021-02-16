Скорость – 110

Всего за несколько часов в ходе онлайн-трансляции официальной премьеры новинки на историческом мотоциклетном заводе в столице итальянской Ломбардии Варезе были распроданы все 110 экземпляров ограниченной серии MV Agusta Superveloce Alpine – знаменитых итальянских байков MV Augusta, переоформленных теперь в стилистике легендарных французских спорткаров Alpine. Тираж серии был установлен в соответствии с индексом автомобилей Alpine – A110.

«Я рад еще одному мгновенному успеху, тем более что мы можем разделить его с нашими партнерами по этому проекту, Alpine, брендом и компанией, с которыми у нас так много общего», – объяснял генеральный директор MV Agusta Motor S. p.A. Тимур Cардаров.

Внешне лимитированную серию от просто MV Agusta Superveloce отличают фирменные «альпиновские» ливрея синего цвета и логотипы, флаги Франции и Италии в экстерьере, карбоновый пакет, новые кованые колеса, сиденье из алькантары с голубой прострочкой, а также табличка с серийным номером, одним из 110. Экстерьер мотоцикла отмечен также французскими и итальянскими флагами. Технически MV Agusta Superveloce Alpine остался прежним MV Augusta 800, у него тот же 147-сильный двигатель, правда, спортивная выхлопная система Arrow – уже в «базе». Но в версии Alpine франко-итальянский мотоцикл получил гораздо более богатую и сложную электронику – лаунч-контроль и вилли-контроль, GPS-трекинг, а также связь с владельцем через мобильное приложение MV Ride.