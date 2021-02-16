Часть быка

630 нумерованных экземпляров – таков ограниченный тираж этого супербайка Ducati, рожденного от союза двух престижных итальянских брендов, мотоциклетного и автомобильного. Технической основой нового концепта стал Ducati Diavel 1260 S, внешность навеяна Lamborghini – моделью Sian FKP 37.

«Наш дизайн в автомобильном мире – один из самых узнаваемых, – объясняет свой вклад в коллаборацию шеф-дизайнер Lamborghini Митя Боркерт. – В его основе уникальный силуэт, чистый, но чрезвычайно утонченный. Это позволяет нам перенести нашу ДНК на другие продукты».

Легкие кованые колесные диски Ducati Diavel 1260 Lamborghini напоминают автомобильные. Накладки радиатора и воздухозаборники, накладка глушителя, спойлер, пробка топливного бака, передние и задние брызговики, накладка приборной панели и рамка фары выполнены из карбона, широко используемого в Sian FKP 37. Ливрея Diavel 1260 Lamborghini – тоже результат совместной работы центров дизайна Ducati и Lamborghini. Тормозные суппорты Brembo у нового концепта красные, типичный цвет Ducati. Но общая цветовая гамма байка та же, что у Sian FKP 37: топливный бак и обтекатели окрашены Verde Gea, колесные диски – цвета Oro Elecrtum. Новый байк получил и другие элементы дизайна Lamborghini в экстерьере – детали выпускной системы в виде шестиугольника, мотивы литеры Y в отделке сиденья и цифру 63: год основания компании из Сант-Агата-Болоньезе. 63х10=630, отсюда и тираж мотоцикла.