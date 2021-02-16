Разрешение на взлет

Чем больше мы отдаляемся по времени от полетов Concorde, тем больше вся история пассажирской сверхзвуковой авиации воспринимается нами не как череда трагедий, а как некая высота, которую человечество взяло, но удержаться на ней не смогло. Это как с полетами на Луну. Выпущенная всего в десяти экземплярах серия автомобилей к пятидесятилетию первого полета Concorde – это, как сказали бы летчики, «крайняя» серия машин марки, посвященных авиации. До этого были Vanquish S Red Arrows Edition, Vantage Blades Edition и V12 Vantage S Spitfire 80. Заказали серию дилер Aston Martin из Бристоля и авиаперевозчик компания British Airways, что тоже символично: шоурум дилера находится не так далеко от взлетно-посадочной полосы, на которую в 2003 году сел последний эксплуатировавшийся Concorde, и был он как раз упомянутой авиакомпании. DBS Superleggera Concorde отличается тщательно продуманным дизайном интерьера и экстерьера, чтобы обозначить дань уважения тем, кто когда-то проектировал, строил «Конкорды», и тем, кто потом летал на них. К слову, не посрамит память о сверхзвуковом самолете и силовая установка автомобиля. 5,2-литровый V12 c двойным турбонаддувом развивает мощность 725 л.с. Разгон с места до «сотни» – 3,4 секунды. Часть выручки от продажи машин будет передана Air League Trust, некоммерческой организации, которая обучает детей из малообеспеченных семей летать, а также обеспечивает им поддержку в желании выучиться на авиационного инженера.