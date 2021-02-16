Происхождение вида

То, что эти два автомобиля оказались на одном подиуме, не только стечение обстоятельств: новый седан Genesis G80 и первый кроссовер марки Genesis GV80 одновременно стартовали на российском рынке. Когда они рядом, особенно заметно, как дизайнеры смогли одни и те же художественные принципы реализовать в моделях одного класса, но с совсем разными кузовами – к слову, в декабре прошлого года оба автомобиля завоевали престижные награды Good Design Awards 2020. Теперь все модели в линейке Genesis имеют единую концепцию дизайна, построенную на философии «атлетичной элегантности».

Григорий Митин

Для того чтобы стать полноправным участником премиального рынка – в нашем случае автомобильного, – бывает недостаточно построить красивую и быструю машину с кожей в салоне и большим количеством нулей в прайс-листе. Нужно, чтобы она снялась в кино, выиграла престижную гонку, чтобы за ее рулем публика заметила известную личность… Словом, чтобы случилось все то, после чего можно будет говорить о харизме или, если более официально, о «весомости бренда». У многих знаменитых марок на все это ушли десятилетия. Про бренд Genesis мы узнали в 2015 году, но даже этого срока хватило, чтобы стать в один ряд с самыми звучными автомобильными именами. Время сегодня бежит быстрее? Отчасти да, но есть и другие предпосылки.

Фото: Genesis

Одна из них – инвестиции и доступ к высоким технологиям, которые смогла дать новой марке материнская компания Hyundai Motor. Сколько амбициозных стартапов из Китая, Америки и даже Европы, обещавших «взорвать премиальный рынок», мы видели за последние десять лет. И где они теперь?

Второй момент – под знамена Genesis удалось собрать команду специалистов, которые сумели принести в проект опыт лучших автомобильных брендов мира. Во благо Genesis трудились бывший глава марки Lamborghini, дизайнеры, отвечавшие за облик последних моделей Bentley, Bugatti, Audi и Mercedes-Benz, глава BMW Motorsport… И список этот далеко не полон.

Определенная заслуга тут и у выверенной маркетинговой политики. С одной стороны – такие проверенные временем методы, как турниры по гольфу: уже несколько лет престижные состязания, проходящие в калифорнийской Санта-Монике, носят название Genesis Open. Или участие в Каннском фестивале. Но с другой стороны – в прошлом году Genesis потратил 5,6 миллиона долларов за 30 секунд рекламы во время матча Super Bowl. Рискованный, надо сказать, ролик. Знаменитая американская модель, телеведущая и писательница Крисси Тайген оказывается на вечеринке, где царит «тяжелый люкс»: розы, бриллианты, картины в золоченом багете, гостей подвозят на каретах, шампанское в креманках... Крисси, забравшись на лестницу, объявляет, что сейчас покажет всем young luxury, после чего ее муж, музыкант Джон Ледженд, увозит красотку на серебристом Genesis GV80.

Старикам здесь не место

Надо ли говорить, насколько важны кроссоверы для любой автомобильной марки, а для премиальной – особенно. Они тут же становятся самыми востребованными моделями и «делают кассу». Не скажу, что появления первой модели этого типа в линейке Genesis ждали с тревогой. Но интрига точно была. Ведь далеко не всем автомобильным компаниям, до поры до времени выпускавшим только седаны и спортивные купе, удавалось построить кроссовер, который бы идеально вписался в существующую гамму автомобилей и нес бы на себе все родовые черты бренда.

Дизайнеры Genesis с задачей справились. В облике GV80 нет ни надменности, ни агрессии. Зато есть атлетизм и аристократичность – достаточно, например, взглянуть на длинный моторный отсек и низкую линию крыши. Принадлежность к бренду подчеркивают и фары с парой светодиодных линий, эти же линии как бы повторяются на крыле позади переднего колеса – впервые такое решение мы увидели на флагмане марки, представительском седане G90, – и узнаваемая по форме массивная решетка радиатора с крупной ячейкой. Внутри – роскошный интерьер, но это современное прочтение роскоши, никакого «олдскула», против которого восставала Крисси Тайген в ролике, который мы уже тут «спойлерили». Рулевое колесо, например, не с деревянными вставками, а целиком кожаное, и кожа тут двух контрастных цветов, выглядит очень дорого. Справедливости ради надо сказать, что деревянные панели в салонах Genesis тоже можно встретить. Но дерево тут не под лаком, а-ля мебельная стенка производства ГДР, как до сих пор делают многие, а с открытыми порами, оно не только красиво на взгляд, но и приятно на ощупь. Или алюминиевые детали декора – в GV80 они не просто полированные, они покрыты изящным рисунком G-Matrix.

Если кроссоверу GV80 еще предстоит что-то доказывать, то седан G80 – полноценный игрок премиального сегмента, отмеченный наградами за качество и безопасность. Глядя на новое поколение модели, можно сказать, что «атлетичная элегантность» – это не девиз, а суть автомобилей марки, подчеркнутая внешне. Вот, например, параболическая линия, дугой идущая вверх вдоль борта от фар и опускающаяся к заднему бамперу, – такая отсылка к классическим автомобилям прошлого. Но энергичная хромированная полоса, которая тянется вдоль нижней части дверей, и крупные колеса добавляют облику автомобиля мощи и динамики.

Намеренно не будем останавливаться на технических характеристиках кроссовера и седана. Разумеется, здесь есть все и даже больше: мощные моторы – в линейке силовых агрегатов GV80, кроме бензиновых, есть и трехлитровый турбодизель – полный привод, продвинутая электроника, способствующая безопасности и комфорту… Все отлично продумано с точки зрения инженерии и качественно исполнено. К слову, в прошлом году бренд Genesis четвертый раз подряд стал лидером среди премиальных брендов в рейтинге качества новых автомобилей IQS-2020 по версии американского аналитического агентства J.D.Power.

Бриллианты и векселя

Принято считать, что мир роскоши консервативен. Но кое-что в нем все же меняется. Бриллианты, конечно, по-прежнему вечны. Но выписывать векселя, например, едва ли кому придет в голову, потому что оплата картой удобнее.

Точно так же изменились способы, которыми мы «вступаем в отношения» с автомобилями, в том числе премиального сегмента. Прошлой осенью в Москве заработал сервис онлайн-подписки Genesis Mobility, в котором в том числе доступны и новинки бренда – седан G80 и кроссовер GV80. После установки в смартфоне приложения и верификации выбираем модель, комплектацию, цвет и опять же онлайн подаем документы на одобрение заявки. То есть вот так, «по телефону», можно стать пользователем автомобиля на один год, не вступая во владение им и не обременяя себя связанными с этим хлопотами.

Но поскольку автомобиль – это не стиральный порошок и не пакет сока, то, конечно же, с ним надо сначала познакомиться лично, причем для этого не обязательно ехать в дилерский центр, который, как правило, расположен не в центре, простите за каламбур. Появление автомобильных шоурумов в так называемых бутиковых зонах или деловых центрах – тренд последних нескольких лет. Недавно на территории «Москва-Сити» открылся Genesis Lounge. Здесь, кстати, не только можно посмотреть-потрогать GV80 и новый G80, но и по предварительной записи опробовать автомобили в действии.

В обозримом будущем здесь появится самая последняя новинка марки, второй кроссовер в линейке – Genesis GV70. А если посмотреть, какие концепты показывал бренд за последние годы, то кто знает, может, мы увидим тут и спортивные купе, и компактные модели на электротяге. В любом случае – благодаря Genesis впереди нас ждет много интересного.