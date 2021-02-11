Число ДТП в Татарстане в 2020 году сократилось на 11%

Число ДТП в Татарстане в 2020 году сократилось на 11%

В Татарстане в 2020 году было зафиксировано 4017 дорожных происшествий. Это на 11,3% меньше, чем голом ранее. Об этом заявил глава управления ГИБДД МВД по республике Ленар Габдурахманов, отчитываясь на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ДТП погибло 331 человек (годом ранее — 369). Ранено было 4,9 тыс. человек (год назад — 5,6 тыс.).

Господин Габдурахманов добавил, что я январе 2021 года произошло 258 ДТП, 15 человек погибли.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"