В Татарстане спрос на загородную недвижимость в 2020 году вырос на 60%

В Татарстане интерес к покупке загородной недвижимости в 2020 год вырос на 60%, долгосрочной аренды — на 11%. Об этом сообщил сервис объявлений «Авито».

Средняя стоимость аренды загородного жилья в регионе за 2020 год увеличилась на 50% — до 30 тыс. руб. в месяц, а покупки — на 11%, до 2,1 млн руб.

Сервис отмечает, что в Татарстане самая высокая в прошлом году цена зафиксирована на покупку дома площадью 600 кв.м за 150 млн руб. При этом стать владельцем собственной дачи в регионе можно и за 35 тыс. руб. площадью 25 кв.м.

В целом по России по итогам 2020 года спрос на покупку загородной недвижимости был выше прошлогоднего на 49%. Цены на аренду выросли на 56%, на покупку — на 3%. При этом количество объявлений о продаже осталось на уровне 2019 года, а об аренде — сократилось на 20%. Наибольший темп роста спроса за год зафиксирован на аренду коттеджей (+62%) и покупку дач (+70%). Спроса на приобретение жилых объектов за городом — +49% по сравнению с показателями 2019 года. Интерес к долгосрочной аренде при этом повысился на 4%.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"