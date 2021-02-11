В Уфе не смогли продать помещения бывшего полиграфкомбината

ГУП «Издательский дом „Республика Башкортостан”» (объединяет государственные печатные СМИ, в том числе районные) не смогло продать помещения в здании бывшего уфимского полиграфкомбината на проспекте Октября, 2. Начальная цена недвижимости была определена в 498,2 млн руб.

Как следует из сообщения на официальном сайте проведения торгов, итоги аукциона, назначенного на 15 февраля, подвели раньше, 8 февраля. Аукцион был признан несостоявшимся, так как на момент окончания срока подачи заявок на участие не была подана ни одна заявка.

На продажу были выставлены 35 помещений на четырех этажах и в подвале общей площадью 8,5 тыс. кв. м (общая площадь здания — около 10 тыс. кв. м). Здание расположено на земельном участке 5,39 тыс. кв. м, рядом с Уфимским профессиональным колледжем. В аукционной документации было указано, что актив привлекателен как объект офисного, производственного и складского назначения.

Часть первого этажа здания занимает Центр прототипирования радиоэлектронного кластера, оператором которого является ГУП «Центр информационно-коммуникационных технологий РБ».

В 2019 году помещения, выставленные на продажу, были переданы в залог АО «Региональный фонд» (принадлежит республике) по условиям мирового соглашения. Госинвесткомпания тогда выкупила задолженность издательства «Башкортостан», которая оценивалась в более чем 360 млн руб., в рамках его банкротства. В течение года издательство должно было вернуть деньги. Как сообщал “Ъ-Уфа” генеральный директор издательского дома «Республика Башкортостан» Фанур Ягафаров, за счет продажи помещений предприятие хотело рассчитаться с «Региональным фондом».

Ранее обсуждался вариант продажи здания правительству Башкирии под центр поддержки малого предпринимательства «Мой бизнес». Источник в правительстве республики сообщал “Ъ-Уфа“, что от этих планов отказались из-за сложной экономической обстановки.

Майя Иванова