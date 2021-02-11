В Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса

В Татарстане за сутки к 11 февраля зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19, сообщил минздрав республики. 29 человек госпитализирован, 46 получают лечение на дому.

Среди новых заболевших трое детей, 15 человек – в возрасте от 70 лет.

В Казани выявили 18 заболевших, в Набережных Челнах — 13, в Нурлатском районе — 11, в Зеленодольском — 7, в Буинском — 5, в Кукморском — 4, еще в 11 районах – по 1-3 случая.

Всего за пандемию в Татарстане зарегистрировано 16 954 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 13 549 человек, в том числе 122 за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"