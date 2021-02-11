В Татарстане проверят зарплаты бюджетников

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить зарплаты рабтников бюджетной сферы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова.

«Президент Республики Татарстан дал поручение на уровне вице-премьеров, курирующих все блоки, о том, чтобы они провели соответствующие проверки после поручения президента РФ и доложили ему»,— приводит слова господина Минниханова «Бизнес Online».

Напомним, 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на зарплаты ученых. Она на полной ставке получает 25 тыс. руб., в то время как после майских указов президента должна была получать 80 тыс. руб. После этого проверкой занялись правоохранительные органы и Минобрнауки.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"