В Тюменской области за 2020 год закрылись почти 6 тысяч предприятий

По итогам 2020 года, количество предпринимателей в Тюменской области сократилось более чем на 5,8 тыс., в том числе было закрыто более 2,4 тыс. юридических лиц и около 3,4 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП).

«Это исчерпывающие цифры. В 2021 году череда ликвидации продолжится, в том числе из-за отмены ЕНВД»,— сообщила на заседании Тюменской облдумы бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. По ее словам, сейчас в регионе действует более 76,1 тыс. субъектов предпринимательства.

Отдельно госпожа Невидайло отметила стремление тюменцев к «деловой активности и ее легализации» — с начала года в области было зарегистрировано более 17 тыс. самозанятых.

В 2020 году аппарат бизнес-омбудсмена зарегистрировал двукратный рост числа обращений, который был вызван сложностями, вызванными пандемией коронавируса. Так, количество обращений на эту тему составило 68% от общего числа.

«Непривычно большое количество обращений касалось деятельности органов власти. В предыдущие годы в адрес властей поступало наименьшее число обращений. Тенденция связана с тем, что после начала пандемии COVID-19 все ключевые полномочия по урегулированию хозяйственной деятельности были возложены на органы власти»,— отметила Лариса Невидайло. По ее словам, большинство вопросов были связаны с ограничительными мерами, мерами поддержки и организацией деятельности предприятий.