Доля убыточных предприятий АПК Татарстана снизилась более чем на 5%

В Татарстане доля убыточных предприятий в агропромышленном комплексе в 2020 году снизилась на 5,3% — до 11,2 %, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на заседании коллегии министерства в среду.

Он отметил, что на снижение убыточности повлияли начатые в прошлом году «мероприятия по оптимизации производственных издержек».

По словам министра, задолженность по налогам и сборам среди предприятий отрасли в регионе сократилась на 42 млн. руб., в частности, налоговая задолженность на 1 января 2021 года составила 447,7 млн руб.

По данным господина Зяббарова, стоимость валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям в 2020 году увеличилась на 4% и составила 263,4 млрд руб. Он отметил, что в 2020 году сельхозпроизводители собрали «рекордный за последнее 12 лет урожай хлеба – более 5,5 млн тонн». Производство пищевой продукции выросло на 2%, она отгружена на 229,5 млрд руб.

Совокупная выручка предприятий АПК выросла на 14% и превысила 132 млрд руб. Прибыль увеличилась на 3,8 млрд руб. Рентабельность сельскохозорганизаций с учетом полученных субсидий составила 12,8 %.

На развитие отрасли в 2020 году было выделено 15,7 млрд руб. бюджетных средств (в том числе на развитие сельских территорий — 2,4 млрд руб.). В этом году госфинансирование АПК в регионе ожидается в сумме 12,7 млрд руб., из которых 4,8 млрд руб. — средства федерального бюджета.

Министр сообщил, что с 2022 года субсидии убыточным предприятиям будут выдаваться с одобрения «межведомственной экспертной комиссии по оценке финансовой устойчивости», которая сейчас формируется. «На основании заключения убыточное предприятие получит одобрение, либо отказ в выделении субсидий», — сказал Марат Зяббаров.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"