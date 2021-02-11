Второй круг Australian Open
Мужчины. Аслан Карацев (Россия)—Егор Герасимов (Белоруссия) 6:0, 6:1, 6:0. Диего Шварцман (Аргентина, 8)—Александр Мюллер (Франция) 6:2, 6:0, 6:3. Мартон Фучович (Венгрия)—Станислас Вавринка (Швейцария, 17) 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9). Милош Раонич (Канада, 14)—Корантен Муте (Франция) 6:7 (1:7), 6:1, 6:1, 6:4. Доминик Тим (Австрия, 3)—Доминик Кёпфер (Германия) 6:4, 6:0, 6:2. Денис Шаповалов (Канада, 11)—Бернард Томич (Австралия) 6:1, 6:3, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 1)—Фрэнсис Тиафо (США) 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3. Пабло Карреньо Буста (Испания, 15)—Иржи Веселы (Чехия) 6:3, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4. Александр Зверев (Германия, 6)—Максим Кресси (США) 7:5, 6:4, 6:3.
Женщины. Анастасия Потапова (Россия)—Тимеа Бабош (Венгрия) 6:2, 6:4.Се Сувэй (Тайвань)—Бьянка Андрееску (Канада, 8) 6:3, 6:2. Арина Соболенко (Белоруссия, 8)—Дарья Касаткина (Россия) 7:6 (7:5), 6:3. Серена Уильямс (США, 10)—Нина Стоянович (Сербия) 6:3, 6:0. Сорана Кирстя (Румыния)—Петра Квитова (Чехия, 9) 6:4, 1:6, 6:1. Гарбинье Мугуруса (Испания, 14)—Людмила Самсонова (Россия) 6:3, 6:1. Фиона Ферро (Франция)—Елена Рыбакина (Казахстан, 17) 6:4, 6:4. Сара Эррани (Италия)—Винус Уильямс (США) 6:1, 6:0. Вероника Кудерметова (Россия, 32)—Варвара Грачева (Россия) 5:7, 6:2, 6:2. Ига Швёнтек (Польша, 15)—Камила Джорджи (Италия) 6:2, 6:4. Наоми Осака (Япония, 3)—Каролин Гарсия (Франция) 6:2, 6:3. Симона Халеп (Румыния, 2)—Айла Томлянович (Австралия) 4:6, 6:4, 7:5. Григор Димитров (Болгария, 18)— Алекс Болт (Австралия) 7:6 (7:1), 6:1, 6:2.