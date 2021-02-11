185 миллиардов рублей составил в январе 2021 года дефицит федерального бюджета, сообщил вчера Минфин. Сколько эта сумма составляет в процентах к ВВП, ведомство вновь не информирует. Январские доходы бюджета равны 1,494 трлн руб., или 8% плана на год, расходы — 1,679 трлн руб., или 7,6% от измененной бюджетной росписи. Ожидается, что по итогам года размер дефицита составит 2,755 трлн руб., или 2,4% ВВП. Как и в прошлом году, в основном он будет закрыт внутренними заимствованиями. В 2020-м федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП. Относительно размера экономики это почти столько же, сколько было в кризисном 2016 году, и меньше, чем в 2009–2010 годах.