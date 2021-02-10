Сбербанк и «Р-Фарм» получили по 45% в «Сбер Еаптеке»

Сбербанк и «Р-Фарм» закрыли сделку по инвестированию в компанию доставки лекарств «Сбер Еаптека». Они получили по 45%, 10% осталось у основателя и гендиректора компании Антона Буздалина.

«Сумма инвестиций "Сбера" в рамках сделки составила 5,7 млрд руб. и будет направлена на развитие компании — улучшение качества сервиса и экспансию в регионы России, которую "Сбер Еаптека" начала в 2020 году»,— говорится в сообщении «Сбера». В 2021 году компания намерена начать работать еще в 76 городах России. Утверждается, что во многих из них покупка лекарств с доставкой будет доступна впервые.

«Еаптека» была создана в 2000 году, ее переименовали в «Сбер Еаптеку» в ноябре 2020 года. Сервис входит в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Он позволяет приобретать лекарства, получать медицинские назначения и заказать срочную доставку лекарств.

О планах «Сбера» — в интервью президента компании Германа Грефа “Ъ” «"Невозможно все сделать бесплатным"».