«Интерторг» взяли на поруки

Принадлежащее совладельцу ТД «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Мушвигу Абдуллаеву ООО «Невская логистика» не смогло оспорить обязательства перед Сбербанком. Совместно со своей «дочкой» ООО «ИСК» компания поручилась по кредитам ритейлера, который должен Сбербанку более 8 млрд рублей. Признание обязательств позволяет взыскать задолженность с поручителей, но далеко не факт, что у них есть необходимое для погашения долга имущество, указывают юристы.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал ООО «Невская логистика» в признании недействительными договоров поручительства перед Сбербанком по кредитам ТД «Интерторг». В своем исковом заявлении компания утверждала, что сделка была кабальной, совершена под влиянием заблуждения и противоречит целям деятельности юридического лица. Аналогичное решение было принято по другому заявлению «Невской логистики», в котором компания оспаривала обязательства поручителя перед Сбербанком своей дочерней структуры — ООО «Инвестиционная строительная компания» (ИСК). «Невская логистика» принадлежит бывшему совладельцу «Интерторга» Мушвигу Абдуллаеву и его брату Аллахверди Абдуллаеву. Ранее арбитраж также отказался признать недействительным договор поручительства перед Сбербанком ООО «Евробизнес», имеющего тех же самых собственников.

«Интерторг» был четвертым по величине ритейлером Петербурга и на пике управлял более чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве под брендами Spar и «Народная семья». В конце 2019 года розничная компания объявила о ликвидации, а в начале 2020 года прекратила операционную деятельность и закрыла все свои объекты. После этого Сбербанк потребовал с ритейлера и четырех поручителей (компании «Адастра», «Евробизнес», ИСК, «Невская логистика») 8,1 млрд рублей.

В Сбербанке отказались от комментариев. В «Невской логистике» и ИСК не ответили на звонки по указанным в kartoteka.ru телефонам, с Мушвигом Абдуллаевым связаться не удалось.

В прошлом году Сбербанк инициировал банкротство поручителей. Так, в январе по заявлению его структуры было введено конкурсное производство в отношении «Невской логистики», а в ИСК с августа действует процедура наблюдения. В судебных материалах сказано, что «Невской логистике» принадлежат земельные участки в Шушарах и на Софийской улице, 60, общей площадью около 9 га. Кроме того, в собственности компании находятся административно-складские объекты площадью свыше 42 тыс. кв. м. Залоговая стоимость этого имущества была оценена в сумму свыше 1 млрд рублей. ИСК является собственником 1,2 га земли в Петербурге и зданий площадью 2,8 тыс. кв. м, которые также находятся в залоге у Сбербанка.

Признание договоров поручительства по требованиям Сбербанка к основному должнику действующими означает, что средства по ним могут быть взысканы с «Невской логистики» и ИСК, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Однако далеко не факт, что они располагают средствами и имуществом для исполнения возложенных обязательств, подчеркивает он. По мнению юриста, признание поручителей банкротами нельзя назвать наиболее оптимальным сценарием для банка. В этом случае удовлетворить свои требования в полной мере вряд ли получится даже в случае реализации имущества поручителей, поскольку придется считаться с интересами прочих их кредиторов, резюмирует он.

Константин Куркин