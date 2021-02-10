Константин Новоселов создает лабораторию «умных» материалов в МФТИ

Нобелевский лауреат Константин Новоселов возглавит в российском Центре изучения мозга и сознания Лабораторию физики программируемых функциональных материалов. Лаборатория создается на частные средства, грант на нее в размере 500 млн руб. выделил Владимир Потанин.

Как пояснил “Ъ” Константин Новоселов, тема работы лаборатории в России — изучение способов описания материалов с динамически изменяющимися свойствами, это отчасти соответствует темам работы его лаборатории в Сингапуре, где он в том числе работает сейчас. Речь в том числе идет о phase changing materials (PCM) — веществах с нестандартными условиями фазовых переходов второго рода (переходы ферромагнетик/парамагнетик, текучесть/сверхтекучесть, аморфность/стекловидность) под внешним воздействием. PCM сами по себе — горячая тема для прикладных разработок, предполагается, что такие материалы могут найти применение в электронике, энергетике, химической промышленности. Но на деле речь идет о более фундаментальных темах работы. Сейчас разработаны лишь относительно простые (в сравнении с обсуждаемой темой) способы описания и прогнозирования свойств макромолекул, применяемые в основном в фармацевтической промышленности. Создание платформы для описания материалов с фазовыми переходами в теории и позволит создание материалов с заданными свойствами — «программируемых», и откроет путь к технологичному созданию «нанороботов» на молекулярном уровне, будет иметь и другие применения такого же уровня.

По всей видимости, это первый случай крупного и публичного частного гранта, выделенного российским частным предпринимателем на фундаментальные, а не прикладные исследовательские работы. Сообщение о новой лаборатории цитирует слова господина Потанина: «Мы живем в эпоху искусственного интеллекта, появления новых, совершенно фантастических материалов и технологий, и очень важно, чтобы в этом стратегическом направлении науки Россия оставалась в первых рядах. Тем самым мы создаем важный задел на будущее для нашей страны и россиян». После получения в 2010 году Андреем Геймом и Константином Новоселовым Нобелевской премии по физике за экспериментальное исследование графена Новоселов публиковал резонансные работы в области мезоскопической физики, в том числе посвященные свойствам двухмерных атомных кристаллов и их гетероструктур, на основе как неорганических молекул, так и на полимерной основе. Прямая коммерциализация результатов работы лаборатории не предполагается и, видимо, непосредственно невозможна.

Лаборатория Новоселова создается на базе МФТИ — это первый проект Центра изучения мозга и сознания, цель работы которого получение новых фундаментальных знаний о человеческом мозге, его функционировании и о природе сознания. Руководитель центра — член-корреспондент РАН Тагир Аушев, работающий в области фундаментальной физики. Центр планирует привлекать для работы ведущих ученых на условиях, которые будут отрабатываться в проекте Потанина и Новоселова. Направление работы лаборатории Новоселова в Москве связано с общей темой работы центра — это междисциплинарные исследования на стыке физики, математики, биологии, новых материалов. В частности, по словам Новоселова, лаборатория в том числе будет заниматься разработкой технологий ионных транзисторов — она потенциально связана с технологией нейроморфной компьютерной техники, такие материалы рассматриваются как путь к появлению новых методов изучения мозга, сенсоров для нейрофизиологических исследований, разработке интерфейсов между компьютером и человеком.

По заявлению центра, другие лаборатории Центра изучения мозга и сознания получат возможность использовать эти разработки для собственных исследований. Грант, выделенный Владимиром Потаниным из личных средств, полностью покрывает потребности лаборатории Новоселова в финансировании в течение первых пяти лет ее деятельности.

Дмитрий Бутрин