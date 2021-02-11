Промзона ожидает жильцов

На юге Москвы в промзоне Котляково может появиться целый квартал, где будут жить переселенцы из сносимых хрущевок. В этом районе группа ПИК Сергея Гордеева намерена построить 165 тыс. кв. м жилья в рамках программы реновации. Многие девелоперы, работающие на рынке массового жилья, для получения преференций от властей города соглашаются принять участие в проекте, реализуемом мэрией. Целый квартал в отдельно взятой промзоне, предполагают эксперты, позволит застройщику не отдавать для нужд города площади в других проектах в наиболее престижных локациях.

Группа ПИК Сергея Гордеева может приобрести участок на Котляковской улице, 4 на юге столицы. Это следует из раскрытия информации девелопера, где указывается, что в списке аффилированных лиц группы появилось ОАО «Спецмонтажмеханизация». Эта компания, в свою очередь, владеет 5,5 га с производственными и административными зданиями на Котляковской улице. Это одна из крупных промзон на юге столицы между Варшавским и Каширским шоссе. В ПИК и «Спецмонтажмеханизации» отказались от комментариев.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, считает, что на этой площадке ПИК может построить целый жилой квартал для москвичей, живущих в хрущевках, попавших под снос по программе реновации. Это необходимо застройщику, чтобы в более привлекательных локациях не отдавать часть площадей для переселенцев, так как потенциальным покупателям квартир не всегда хочется иметь соседей из числа бывших жителей хрущевок, поясняет собеседник “Ъ”. В среду получить оперативно комментарий в мэрии не удалось.

Многие застройщики, работающие в массовом сегменте, соглашаются в ряде своих новостроек передавать часть площадей под реновацию в обмен на преференции по ускоренному согласованию разрешительной документации на стройку. Так, например, «Главстрой» отдаст городу один из корпусов в будущем ЖК на улице Кржижановского на юго-западе Москвы.

К промзоне на Котляковской улице большинство девелоперов относятся скептично и развивать площадки там не стремятся. Например, «Интеко», контролируемой ЦБ РФ через банк «Траст», ранее в этом районе принадлежал участок под предприятием для хранения сырья и готовой продукции — изделий из пластмасс. Но участок уже продан, сообщили в пресс-службе «Интеко». Источник “Ъ” на рынке недвижимости утверждает, что девелопер смог бы реализовать здесь только жилье комфорткласса, в то время как компания специализируется на строительстве жилья бизнес-класса.

В промзоне на юге города ПИК может построить жилой комплекс общей площадью 160–165 тыс. кв. м, включая строительство детского сада и школы, считает аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов. Он оценивает инвестиции в такой проект в 18 млрд руб., а потенциальную выручку от продажи площадей на открытом рынке — в 26,5 млрд руб.

Директор отдела рынков капитала и инвестиций JLL Антон Коротаев сомневается, что жилье на Котляковской улице в принципе будет пользоваться спросом со стороны покупателей. «Помимо ограничений, которые накладываются близостью производственных объектов, санитарно-защитными зонами, данная территория предполагает сохранение промышленной функции»,— отмечает эксперт. В этом районе слишком высокая концентрация производственных зданий и отсутствует социальная инфраструктура, что отпугивает девелоперов для развития площадок в локации, соглашается Игорь Талалов. Такие районы будет логичнее развивать комплексно, ведь точечная застройка не позволит реализовать социальные объекты для жителей новых домов в рамках небольших проектов, уверен эксперт.

Дарья Андрианова