Выручка Coca-Cola в 2020 году упала на 11%

Сегодня Coca-Cola представила отчетность за 2020 год: ее выручка снизилась на 11%, до $33 млрд, а прибыль на акцию упала на 8%, до $1,95. Выручка в четвертом квартале составила $8,6 млрд, что на 5% меньше, чем в тот же период 2019 года, а сопоставимая прибыль на акцию выросла на 6%, до $0,47. Этот показатель оказался лучше прогнозов — аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали $0,42 на акцию, так что после публикации отчетности акции Coca-Cola выросли на 1%.

Весь прошлый год был довольно сложным для компании, так как значительная часть продаж Coca-Cola приходится на кафе, рестораны и т. д., многие из которых были закрыты по всему миру на время карантина. В августе, после рекордного падения продаж во втором квартале, компании пришлось запустить программу масштабной реорганизации, а в октябре Coca-Cola объявила о закрытии 200 брендов — почти половины всего ее портфеля.

Сегодня компания также представила свой прогноз на 2021 год — она заявила, что первое полугодие будет сложным, а во втором полугодии ситуация улучшится. «Пока что процесс вакцинации в самом начале, и мы ожидаем дальнейших улучшений в нашем бизнесе, так как вакцинация получит большее распространение в ближайшие месяцы»,— считает генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси.

Яна Рождественская