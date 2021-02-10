Убийство банкирши приписали ее другу

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли пакеты с частями тела сотрудницы Райффайзенбанка Татьяны Старовойтовой. По подозрению в ее убийстве и расчленении сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали 64-летнего Игоря Бывшева, который уже признался в совершении преступления. Женщина пропала несколько дней назад, а 9 февраля к ее поискам подключились волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт». В организацию обратилась невестка Игоря Бывшева и рассказала, что видела Татьяну Старовойтову у него дома, а после ее визита мужчина оттирал с пола кровь.

В среду в Ленинградской области вдоль дороги Санкт-Петербург—Матокса нашли части тела женщины, упакованные в пакеты. В убитой опознали 37-летнюю Татьяну Старовойтову, которая работала менеджером по ипотечному кредитованию в Райффайзенбанке. С 6 февраля она перестала выходить на связь со своими близкими.

Через три дня к ее поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Через некоторое время, увидев пост в социальной сети, в организацию обратилась женщина, которая сообщила, что видела Татьяну Старовойтову в гостях у своего свекра Игоря Бывшева некоторое время назад.

В доме в Лавриках Всеволожского района они выпивали и пели песни в караоке.

Когда невестка пришла с работы на следующий день, то застала мужчину за оттиранием бурых пятен с пола.

Обнаружив части тела женщины, во Всеволожском следственном отделе следственного управления (СУ) СКР по Ленобласти возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). После следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали 64-летнего Игоря Бывшева. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что действительно выпивал с пропавшей женщиной. Во время ссоры он ударил ее кулаком, отчего она упала на пол, сильно ударилась головой и более не подавала признаков жизни. Мужчина испугался и решил избавиться от тела: разрубил его топором для колки дров на несколько частей, упаковал в пакеты и отвез их в лес по ходу трассы Санкт-Петербург—Матокса.

«Мне лучше было бы на улицу выйти, подышать воздухом. Ну, ударил ее. Кулаком»,— сказал во время проведения следственных действий подозреваемый.

По предварительным данным, Татьяна Старовойтова и Игорь Бывшев не были близкими друзьями и познакомились лишь 6 февраля в продуктовом магазине. Вместе с убитой дома у подозреваемого была еще одна женщина, но она уехала домой тем же вечером. Искать Татьяну Старовойтову начал ее брат, который и обратился в «Лизу Алерт», сообщив, что женщина вышла в магазин, но домой так и не вернулась.

Подозреваемый Игорь Бывшев Фото: СК РФ

В СУ СКР по Ленобласти отмечают, что в ближайшие дни Игорю Бывшеву предъявят обвинение и в скором времени обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Царева, Санкт-Петербург