Дороги из всех регионов ведут в один суд Бывшим воронежским чиновникам предъявили обвинения по Дальнему Востоку

ФСБ возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении топ-менеджеров подразделения Федерального дорожного агентства (Росавтодор) на Дальнем Востоке. Директор филиала в Магадане Юрий Камзолов и его заместитель Михаил Найчук, известные по работе на дорожном рынке Воронежской области, взяты под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они приняли некачественный ремонт моста через реку Неорчан на трассе «Колыма», нанеся Росавтодору ущерб в 41,5 млн руб. Защита топ-менеджеров не согласна с вменяемой в вину суммой ущерба и утверждает, что деньги подрядчику были выплачены законно.

Управление ФСБ по Магаданской области 5 февраля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении топ-менеджеров местной структуры Росавтодора 41-летнего Юрия Камзолова и 51-летнего Михаила Найчука. С апреля прошлого года господин Камзолов является директором филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» в Магадане, а Михаил Найчук — его заместителем. На Дальний Восток они перебрались из Воронежа. Юрий Камзолов руководил там строительной фирмой ООО СМУ-95 и инжиниринговым центром «Проектстройинжиниринг», занимавшимся паспортизацией воронежских дорог, а Михаил Найчук — в 2017–2018 годах возглавлял дорожное агентство Воронежской области.

В основу уголовного дела лег контракт на ремонт моста через реку Неорчан на автодороге Р-504 «Колыма», который структура Росавтодора в июле 2019-го заключила с ООО «Мостостроительная компания» (конечными бенефициарами компании являются члены семьи экс-депутата Магаданской облдумы Владимира Голованя). Общая стоимость работ по нему составляла 153,3 млн руб. После окончания ремонта в ноябре прошлого года с моста были взяты пробы асфальтобетона.

По результатам их испытания лаборатория Росавтодора в Хабаровске выявила несоответствия по показателю содержания воздушных пустот: при нормативе от 1% до 6% они занимали долю 17–22,5%.

Такое нарушение, по версии следствия, являлось существенным нарушением условий контракта, при котором деньги подрядчику не должны были быть выплачены.

Как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении “Ъ”), знакомые с результатами исследования Юрий Камзолов и Михаил Найчук, несмотря на выявленные нарушения, подписали акт о приемке работ и справку об их стоимости. Это якобы привело к выплате подрядчику 41,5 млн руб. Данная сумма была квалифицирована как ущерб по уголовному делу.

Защита обвиняемых не согласна с расчетом ущерба. Как пояснили “Ъ” адвокаты Юрия Камзолова и Михаила Найчука Александр Дорохин и Николай Скребцов, стоимость работ с использованием некачественного асфальтобетона на самом деле едва превысила 2 млн руб. Эти деньги были в итоге не доплачены подрядчику в следующем месяце после приемки работ, а фигурирующая в деле сумма является общей стоимостью затрат на покрытие дорожного полотна. По словам адвокатов, выявленные ошибки при строительстве можно исправить без разбора дороги.

По ходатайству следствия Магаданский горсуд в конце прошлой недели заключил Юрия Камзолова и Михаила Найчука в СИЗО на два месяца.

Вину они не признают: господин Камзолов дал подробные показания, а господин Найчук отказался от них со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ. Судя по постановлениям об избрании меры пресечения (есть в распоряжении “Ъ”), суд изучал показания свидетелей — работников отдела контроля качества магаданского филиала, давших изобличающие обвиняемых показания и опасающихся давления с их стороны. Защита Юрия Камзолова и Михаила Найчука обжаловала арест в Магаданском облсуде.

Сергей Толмачев, Воронеж