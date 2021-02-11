Приставки пошли по рукам

В период самоизоляции россияне стали чаще брать в аренду электронику. Больше всего их интересовали игровые консоли, спрос на аренду которых в 2020 году вырос на 148%, подсчитали в «Авито». Интерес к аренде в этом сегменте мог вырасти на фоне подорожания и дефицита игровых устройств в рознице и снижения общей покупательной способности, считают эксперты. По их мнению, пока в России это уже популярное за рубежом направление только формируется и аренда не составляет конкуренции продажам.

Популярность аренды техники и электроники в России в 2020 году на фоне пандемии существенно выросла, следует из отчета сервиса «Avito Услуги», с которым ознакомился “Ъ”. Спрос оценивался по числу запросов от пользователей в разделе «Услуги», а предложение — по числу опубликованных объявлений. Самой популярной категорией среди потребителей стали игровые приставки — спрос на их аренду вырос на 148%, а предложение на 110%. Чаще всего пользователи «Авито» ищут в аренду приставки PlayStation 4 от Sony и Xbox 360 от Microsoft. Средняя цена их аренды за год выросла на 13%, до 2,5 тыс. руб. в сутки.

Помимо игровых консолей россияне чаще стали брать в аренду аудио- и видеотехнику, спрос на нее по итогам 2020 года вырос на 22%. В этой категории чаще всего ищут миниатюрные беспроводные наушники. В категории «компьютерные аксессуары» самым популярным устройством стали очки виртуальной реальности. В среднем за них просят 1 тыс. руб. в день, что на четверть дороже уровня прошлого года, отмечают в «Авито». Чаще всего, по данным компании, электронику сдают именно на сутки.

Несмотря на рост аренды игровых консолей, продажи таких устройств в рознице не снизились. По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 году в России было продано 760 тыс. игровых консолей на 14,7 млрд руб., что на 13% больше в штуках и на 20% в деньгах год к году. Пик спроса, по словам представителя компании, пришелся на период с конца марта по май 2020 года, когда консоли покупали для развлечений дома во время самоизоляции. Также он увеличился в период с середины ноября по декабрь из-за появления нового поколения PlayStation и Xbox. По оценкам «М.Видео-Эльдорадо», лидером в сегменте с долей 45% остается Sony, еще 35% рынка приходится на ретроприставки.

В «Связном» продажи игровых приставок в 2020 году увеличились на 14% в штуках и на 64% в деньгах, а их средняя цена выросла на 44%, до 11,8 тыс. руб. В Ozon средний чек на консоли составил 13 тыс. руб., что на 16% выше, чем годом ранее.

«Рост спроса на аренду приставок может быть связан с увеличением цен на них из-за волатильности валюты»,— считают в Ozon. Влиять может и дефицит некоторых моделей, полагает вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Так, 19 ноября 2020 года после старта продаж в России консоли PlayStation 5 пользователи жаловались на долгие сроки и переносы ее доставки.

Аренда электроники уже активно развивается за рубежом, где ее организуют сами производители устройств, говорит бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция» Антон Фомин. Xbox несколько лет назад запустили сервис подписки на консоль, отмечает он. «За небольшую ежемесячную плату пользователь становился обладателем устройства и доступа к библиотеке игр»,— объясняет эксперт. Несмотря на то что гейминг в России переживает подъем, покупательная способность остается невысокой, и если потребитель сомневается, что будет использовать устройство постоянно, то ему проще будет взять его в аренду, рассуждает Антон Фомин.

Рынок аренды электроники достаточно небольшой, и востребованность такой услуги в случае с игровыми консолями сомнительна, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Этот сегмент только формируется, и большие цифры роста, по его мнению, можно объяснить эффектом низкой базы.

Дмитрий Шестоперов