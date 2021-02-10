Боевой устав написан кровью демократии

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду одобрило поправки к своему регламенту, запрещающие выступления «не по теме обсуждаемого вопроса» в год, предшествующий дню голосования на выборах депутатов ЗакСа. Депутата, дважды получившего замечание, теперь могут лишить голоса до конца заседания. Вице-спикер собрания Сергей Соловьев («Единая Россия») объяснил изменения борьбой с «вбросами и ложью», которые звучат с парламентской трибуны. Оппозиция уверена, что парламентаризм в Санкт-Петербурге «похоронен».

Согласно поправкам, фракции лишаются возможности вносить более одного дополнительного законопроекта «с голоса» и брать дополнительный перерыв без одобрения большинства. «Единая Россия» (ЕР) контролирует в собрании 35 мест из 50, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» (СР) и Партия роста — по три, еще два мандата — у «Яблока».

Кроме того, теперь регламент ЗакСа запрещает любые выступления «не по теме обсуждаемого вопроса». Депутат, получивший два замечания от спикера, может быть лишен голоса до конца заседания. Для этого с инициативой должны выйти семь парламентариев, а решение принимается большинством голосов.

Предложивший законопроект вице-спикер Сергей Соловьев объяснил, что депутаты регулярно используют парламентскую трибуну для «манипулирования общественным сознанием, вбросов фейковых новостей и лжи о деятельности власти»:

«Некоторые коллеги с трибуны поддерживают деятельность политических провокаторов (имеется в виду Алексей Навальный.— “Ъ”), а некоторые резко негативно оценивают деятельность федеральных органов власти, руководства города, не имея достаточных оснований». По словам вице-спикера, новый регламент «прикроет возможность отдельным политическим интриганам раскачивать политическую лодку».

В ответ беспартийный депутат Максим Резник, ранее неоднократно говоривший о господине Навальном в своих выступлениях, назвал законопроект «позорным», а 10 февраля — «черным днем» петербургского парламентаризма. Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что не отдаст кому-либо право решать, по теме он выступает или нет:

«Честнее было бы сразу принять проект о том, что оппозиционные депутаты вообще не могут ни выступать, ни вносить проекты».

Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева предположила, что выступает в последний раз: «Это вы раскачиваете лодку: если обсуждения в парламенте нет, то народ выходит на улицы». Глава фракции КПРФ Ольга Ходунова назвала законопроект «буржуазным кретинизмом». Также против поправок высказалась фракция СР.

Выступления оппозиционеров неоднократно прерывал спикер Вячеслав Макаров (ЕР), выключая им микрофоны. Сам он взял слово последним и рассказал о нападках на институт президентства, отсутствии протестных настроений в Санкт-Петербурге и о том, что «боевые уставы пишутся кровью»: «Можно сомневаться, заблуждаться, ошибаться, но нельзя раскачивать ситуацию». Парламентское большинство отказалось проводить голосование в поименном режиме, после чего инициатива Сергея Соловьева была одобрена.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор назвал новый регламент попыткой максимально «зажать» оппозицию: «Тренд идет по всей стране, в том числе и в Госдуме. Это выражение в юридической форме цитаты Бориса Грызлова "парламент — не место для дискуссий"». Политолог Дмитрий Витушкин заявил “Ъ-СПб”, что поправки свидетельствуют о деградации российского парламентаризма: «Законодательная власть как таковая не имеет ни веса, ни положения, ни смысла».

Олег Дилимбетов