Грузинскую Bratva забрали по всей Европе

Правоохранительные органы ЕС устроили облаву на грузинское криминальное сообщество, действующее в Европе. В результате беспрецедентно масштабной полицейской операции сразу в нескольких государствах полиция задержала 45 выходцев из Грузии. Они занимались квартирными кражами, незаконной торговлей и отмыванием денег. В спецоперации самое активное участие принимали «полицейские атташе» при грузинских посольствах. Через них грузинское МВД пересылало коллегам все данные о криминальных авторитетах, что значительно облегчило задачу европейским следователям и полицейским.

О крупномасштабной совместной спецоперации МВД Грузии и органов правопорядка ряда европейских государств, которая прошла 9 февраля, на брифинге в среду, 10 февраля, сообщил замначальника департамента криминальной полиции министерства Ираклий Дондоладзе. Он уточнил, что совместные полицейские мероприятия «прошли с участием краевой полиции итальянской провинции Реджо-нель-Эмилия, МВД Франции, а также представителей Интерпола». По его словам, спецоперация готовилась в течение шести месяцев.

Интересно, что итальянские правоохранители решили назвать облаву на выходцев из Грузии по-грузински: «Канониери курди» («вор в законе»). Предварительно местным полицейским раздали «памятки» с рассказом об этом феномене, в частности о «кодексе чести законников», несколько отличающемся от правил поведения сицилийской мафии или неаполитанской каморры. Правда, сведения в этой «памятке» были несколько устаревшими. В частности, в ней говорилось, что грузинским ворам «запрещено жениться и иметь семью».

На самом деле, многие из грузинских «авторитетов» женились в Италии и, пользуясь этим, поменяли свои имена и фамилии на итальянские.

Так, считает следствие, они пытались скрыться от правосудия. Но, как заявил на брифинге господин Дондоладзе, грузинское МВД через полицейских атташе в Италии и других государствах ЕС переслало европейским коллегам всю необходимую информацию для успешной идентификации подозреваемых.

В результате совместных действий только в Реджо-нель-Эмилии были задержаны 23 подозреваемых. «Они считали наш регион своей вотчиной, грабили квартиры, открывая любые двери»,— не без раздражения рассказал журналистам глава краевой полиции. Он уточнил: задержанным грозит до семи лет лишения свободы «за создание криминальной группировки, воровство и отмывание денег» (ст. 416, ст. 624 и ст. 648 УК Итальянской Республики).

В тот же день во французских городах Рош-сюр-Йон, Нуар, Анжер, Бордо и Ренн прошла полицейская операция «Братва-35» (Bratva-35), в ходе которой были задержаны 17 выходцев из Грузии.

Среди них оказался вор в законе Кахабер Алишбайя (Каха Зугдидский), контролировавший почти все грузинские криминальные группировки в Западной Европе. Известно, что 58-летнего Кахабера Алишбайю короновали в Москве в 1993 году. Он уехал из Зугдиди во Францию еще в 2000-м.

Задержанным во французских городах предъявлены обвинения по ст.ст. 131, 132, 311, 321, 450 УК РФ и ст. 414 Таможенного кодекса Франции: многочисленные кражи, совершенные организованной группой в торговых точках; участие в организованной преступной группе; купля/продажа имущества, полученного преступным путем; незаконная торговля контрабандными табачными изделиями. По сообщению МВД Франции, задержанным грозит до десяти лет заключения и штрафы в размере €375 тыс.

Кроме Италии и Франции за грузинских воров взялись и в других странах ЕС.

По итогам аналогичных операций 9 февраля в Польше арестованы двое, в Греции, Бельгии и Словении — по одному выходцу из Грузии.

Во всех случаях в операции принимали активное участие «полицейские атташе» или сотрудники грузинского МВД, специально откомандированные в Европу.

Усилия Тбилиси по налаживанию тесного сотрудничества с европейскими коллегами для совместной борьбы против грузинского криминалитета в том числе продиктованы желанием сохранить безвизовый режим с ЕС на фоне неоднократных предупреждений глав МВД государств Шенгенской зоны, что растущий поток криминальной эмиграции из кавказской страны может заставить Европу приостановить безвиз с Грузией.

Георгий Двали, Тбилиси