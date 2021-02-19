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Фото: пресс-служба компании "Интернет-Розыск"

«Все прошлые утечки покажутся нам ничтожными»

Игорь Бедеров, основатель компании «Интернет Розыск»

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

О перспективах рынка Telegram-ботов для поиска данных о людях рассказал “Ъ” основатель информационно-аналитической компании по предупреждению и расследованию преступлений «Интернет Розыск» Игорь Бедеров.


— Как появился рынок ботов для «пробива» людей?

— Еще в 1980-е годы в КГБ впервые задумались о сборе данных на советских электронно-вычислительных машинах (ЭВМ). Тогда появились СУБД (системы управления базой данных). Это были базы ГАИ и прототип «Розыск-Магистрали» (государственная база данных, в которой собираются данные о перемещении россиян.— “Ъ”). Уже после развала Союза базы данных стали физически утекать: продавались на дисках всем желающим. Это был первый этап формирования рынка.

Второй начался примерно в 2009 году вместе с развитием скоростного интернета, социальных сетей и государственных открытых информационных систем. На рынке появились сервисы-агрегаторы, которые собирали открытую информацию и сводили ее в один массив, формируя на людей своеобразные досье. Здесь особенно помогали соцсети: раньше пользователи «ВКонтакте», например, часто оставляли открытыми номера телефонов, и подобные программы собирали их. Сейчас 90% сервисов на рынке — агрегаторы данных.

Третий этап начался в 2019 году. К уже имеющимся решениям добавляется глубокий автоматизированный анализ информации на основе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь каждый выгруженный элемент данных о человеке подвергается анализу: система, например, находит номер телефона, а затем по цепочке добавляет к нему больше информации. То есть то, что раньше делала группа аналитиков, теперь делает бот, написанный, например, на языке программирования Python.

— Вы используете утекшие базы данных в своей работе?

— Нет, мы работаем строго в рамках законодательства и сотрудничаем с правоохранительными органами.

— Как именно сотрудничаете?

— У нас есть несколько решений, частичный доступ к которым мы открыли всем. Правоохранителям мы открыли доступ полностью. Например, мы запустили сеть Telegram-ботов — деанонимайзеров. Их пользователи дают согласие на передачу своих данных: номера телефона, страницы в соцсети, геолокации, информации о смартфоне и так далее. В обмен они получают доступ к уже сформированной базе людей. Все данные собраны в СУБД, доступ к которой мы бесплатно предоставляем силовым структурам, потому что считаем это правильным.

— То есть вы сделали добровольный троян, только внутри Telegram?

— По сути — да, приманку для злоумышленников.

— Я слышал, что правоохранители используют боты, которые выгружают информацию о членах разных открытых каналов и чатов, а потом ищут корреляцию. Это возможно?

— Такие сервисы действительно есть, силовики пользуются ими. Мне известно о существовании трех ботов, которые постоянно выгружают из разных чатов списки участников, а затем сопоставляют их по интересам. В выгрузку по человеку идет, например, его номер телефона и список каналов и чатов, на которые он подписан.

— Как дальше будет развиваться рынок таких ботов?

— Сервисы будут эволюционировать в сторону аналитики с использованием ИИ. Параллельно будут развиваться технологии идентификации на основе информации, собранной для таргетированной рекламы. Представьте, какие сумасшедшие массивы данных о нас собрали Google или Apple: психологический и виртуальный портрет, запросы, предпочтения, половые, возрастные, социальные характеристики. Осталось разработать сервисы, которые будут сопоставлять эти данные с конкретными людьми. С учетом развития ИИ и технологий больших данных до этого остается сделать маленький шаг. Как только он будет сделан, все прошлые утечки персональных данных покажутся нам ничтожными.

Интервью взял Никита Королев


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