MI6 начнет брать на работу людей, рожденных за пределами Великобритании

Британская секретная разведывательная служба, также известная как MI6, намерена начать рассмотрение заявок на работу от кандидатов, которые не родились в Великобритании, но являются гражданами Великобритании. Источник лондонской The Times в правительстве сообщил изданию, что расширением круга кандидатов руководство MI6 хочет «диверсифицировать мышление своих сотрудников… чтобы у нас работали люди, которые не думают одинаково». Источники также отмечают, что люди с более разнообразным бэкграундом могут быть «эффективнее для сбора разведданных».

Британские СМИ отмечают, что в одном из объявлений о найме на работу в MI6, опубликованных в одном из британских журналов, говорится, что служба ищет людей с «разнообразными навыками и жизненным опытом на позиции с частичной занятостью и должности, связанные с консультированием». Служба отмечает, что, если такие люди, даже родившиеся за пределами страны, покажутся полезными для нее, они могут претендовать на работу.

Евгений Хвостик