В январе 2021 года экспорт зерна из Кубани увеличился на 50%

В январе 2021 года Кубань, Адыгея и Крым экспортировали более 2,6 млн т зерна и продуктов его переработки, что выше на 50% показателей аналогичного периода прошлого года. Данные приводит пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основную долю экспорта заняла продовольственная пшеница 2,3 млн т (+ 69%). Ее поставили в 36 стран мира. Основными импортерами являются Египет, Турция, Пакистан, Иран, Бангладеш.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, за девять месяцев текущего года из Краснодарского края, Адыгеи и Крыма экспортировано 24,3 млн тонн зерна и продуктов его переработки, это на 31% больше чем за аналогичный период 2019 года.

Наталья Решетняк