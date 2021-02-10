В Самаре компания сорвала поставку медизделий для реанимации новорожденных детей

ООО «СИРИУС» внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Это произошло после того, как компания сорвала поставку медицинских изделий для выездной бригады отделения реанимации и интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей в областной детской клинической больнице им. Ивановой. Об этом сообщает самарское УФАС.

«Согласно заключенному контракту от 10 января 2020 г. поставка товара должна была производиться поставщиком строго по заявкам в течение пяти рабочих дней. Поставщик, в свою очередь, нарушил свои обязательства и не поставлял товар заказчику»,– говорится в сообщении.

После этого медучреждение направило поставщику претензию, но он на нее не ответил. В связи с этим в декабре минувшего года больница расторгла контракт в одностороннем порядке и обратилась в антимонопольную службу.

Георгий Портнов