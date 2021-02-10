Помещения в уфимском отеле ParkCity выставили на торги за 122 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Парк-Сити Урал» Гульчачак Шигапова выставила на торги два помещения в уфимском апарт-отеле ParkCity (принадлежал структурам предпринимателя Марселя Юсупова и бывшего гендиректора «Баштрансгаза» Сергея Пашина) на улице Менделеева. Продаются помещения на седьмом и восьмом этаже здания. Начальная цена каждого помещения площадью по 749 кв. м составляет 42,6 млн руб. Торги назначены на 13 апреля.

Ранее на торги было выставлено такой же площади помещение на девятом этаже отеля за 37,3 млн руб. Аукцион должен состояться 16 февраля.

Апарт-отель находится в залоге у Сбербанка. В июне прошлого года в отношении «Парк-Сити Урал» введено конкурсное производство. На тот момент общий размер требований шести кредиторов должника оценивался в 240 млн руб. Процедура банкротства в «Парк-сити Урал» началась в 2018 году по требованию предпринимателя из Магнитогорска Сергея Сухова. Балансовая стоимость активов должника, согласно материалам банкротного дела, оценивается в 690 млн руб.

Влада Шипилова