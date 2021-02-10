En+ Group заинтересовалась созданием водородной и газовой заправок в Красноярске

En+ Group планирует принять участие в проектах по созданию газовой и водородной заправочных станций в Красноярске, сообщила пресс-служба компании.

В краткосрочной перспективе компания заинтересована в создании заправочных станций, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), в долгосрочной — на водороде.

«Мы видим большой потенциал у водорода в качестве газомоторного топлива для общественного транспорта, особенно для автобусов. Их использование может улучшить экологию региона, а также снизить количество выбросов СО2, что особенно актуально для Красноярска. Подобные автобусы уже активно работают в Китае, в России это направление в будущем также не менее перспективно»,— приводит пресс-служба слова исполнительного директора En+Group Вячеслава Соломина.

СПГ в данном случае будет поставляться для заправки действующих на газе автобусов, которые, в скором времени появятся в Красноярске на ряде маршрутов, добавил господин Соломин.

Водород, по его словам, является хорошей альтернативой и авиационному топливу. «Особенно актуальным это направление может стать при переизбытке производимой энергии на ГЭС. Рядом со станциями в таком случае устанавливаются хранилища водорода, при возможности их заполняют водородом за счет гидроэнергии», — сказал он.

Дарья Решетникова