Что в имени ему моем

В голове вертится поговорка «хорош пирог к обеду». И вот почему. Госдума сейчас рассматривает вопрос о внесении поправок в законодательство, направленных на защиту граждан от финансовых мошенников. В частности, что особенно важно в нашей истории, от мошеннического оформления кредитов и микрозаймов на чужие паспорта.

Чаще всего такие схемы подразумевают сговор мошенников с сотрудником учреждения, где паспортные данные предъявлять просто необходимо — на почте, в банках, страховых компаниях, каршеринге и так далее, или продажу баз данных, проясняют авторы поправок.

Теперь предлагается дать возможность гражданам подавать заявления через многофункциональные центры (МФЦ), использовать сайт госуслуг или уполномоченные банки с дальнейшим использованием механизма Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) для добровольного запрета оформления каких-либо кредитов и займов на свое имя. В случае необходимости взять деньги в долг гражданин сможет снять запрет, оформить кредит, а потом при желании вновь установить запрет, говорится в законопроекте.

Проблеме получения денег на чужое имя, кажется, столько же лет, сколько самому рынку розничного кредитования — то есть точно больше десяти. И казалось бы, предложенная депутатами инновация проста и в то же время гениальна. Но, что удивительно, до нее никто не додумался раньше, или она не дошла до стадии законопроекта. Между тем еще несколько лет назад кредитная история (КИ) стала незыблемым оплотом. Гражданину (субъекту) исправить ее было можно, но далеко не просто. А значит, внесенный в КИ отказ от получения любых кредитов был бы почти стопроцентной гарантией, что на ваше честное имя кредитов не выдадут.

Но в эти столь подходящие времена подобной возможности не появилось. А теперь, несмотря на благие намерения законодателей, она уже просто теряет смысл. Большинство мошенничеств в финансовой сфере теперь происходит в цифровом поле, дистанционно. Профессионализм хакеров растет, и для «специалистов», способных взломать кабинет клиента почти любого банка, не такая уж проблема внести изменения в КИ, получить кредит, а потом даже снова исправить данные.

В эпоху развитого дистанционного обслуживания очень здравое предложение депутатов кажется явно запоздалым, разводят руками банковские специалисты по информационной безопасности, ведь мошенники через удаленные каналы могут запрет снять. Просто для этого понадобится чуть больше времени и сил, чем в случае с ворованным или утерянным паспортом.