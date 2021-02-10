Не услужили

По данным Ульяновскстата, показатели деятельности сферы услуг в 2020 году демонстрируют явный провал, что и ожидалось в связи с пандемией коронавируса. В Корпорации развития промышленности и предпринимательства считают, что в течение 2021 года эта сфера МСП сможет выйти на докризисные показатели. В правительстве региона надеются, что «большого падежа не будет», и для поддержания этой сферы принимают дополнительные меры, в том числе направленные на повышение спроса населения на эти услуги. Эксперты полагают, что в сфере услуг и индустрии развлечений вряд ли удастся быстро вернуться к показателям 2019 года, и «еще года два придется пожинать последствия пандемии».

Ульяновскстат на своем официальном сайте опубликовал некоторые итоги социально-экономического развития Ульяновской области за 2020 год. Индекс промпроизводства по итогам года составил 96,9% в сравнении с 2019 годом. Розничной торговле, несмотря на закрытие торговых центров в апреле 2020 года, также удалось устоять — индекс ее оборота по пищевым продуктам составил 98,7%, по непродовольственным товарам — 97,6%. В то же время показатели сферы услуг продемонстрировали провал. Всего индекс физического объема платных услуг населению составил 90,9% к уровню 2019 года, объем транспортных услуг снизился до 86,1%, услуг системы образования — до 83,0%, услуг физкультуры и спорта — до 71,3%, гостиниц — до 70,2%, турбаз и санаториев — до 66,4%, турагентств и туроператоров — до 62,2%, учреждений культуры — до 58,0%. Оборот общественного питания также значительно снизился, но меньше ожидаемого — до 85,7%.

Напомним, в январе губернатор региона Сергей Морозов поставил перед чиновниками задачу вывести регион в кратчайшие сроки на докризисные показатели социально-экономического развития.

Глава региональной Корпорации развития промышленности и предпринимательства (КРПП) Руслан Гайнетдинов считает, что «особо фатальных последствий для субъектов малого и среднего предпринимательства» (МСП) быть не должно. «Вряд ли закрывшихся больше 2-3%, и, скорее, это те, у кого еще до пандемии были плохи дела, даже среди детских лагерей отдыха, которым было хуже всего, ни один не обанкротился, поскольку была господдержка», — заметил глава КРПП. Он полагает, что «если не будет „третьей волны“» коронавируса, «уже в этом году эти сферы должны будут выйти на докризисный уровень и даже, возможно, его превзойти». Он считает, что «провал» мог быть больше, но его не случилось, потому что в ряде секторов «благодаря коронакризису» открылись новые возможности: «Люди не поехали в заграничные отпуска, а направили деньги на внутренний спрос, стали приобретать товары, строить дачи, занялись внутренним туризмом. Отсюда и рост по производству и продажам одежды и домашнего текстиля (от 101% до 117%. — „Ъ“), дверей (112%. — „Ъ“), мебели (до 195%. — „Ъ“), стройматериалов».

Первый вице-премьер облправительства Марина Алексеева в беседе с „Ъ“ заметила, что выводить МСП и, в частности, сферу услуг на докризисные показатели надо через повышение спроса, в том числе — через восстановление занятости населения. «Мы уходим от мер, стимулирующих иждивенчество, к системе, которая стимулирует занятость, чтобы тот, кто ищет работу, мог ее найти»,— сказала вице-премьер. Кроме того, по ее словам, в целях обеспечения спроса в сфере МСП сейчас решается новая задача «создания абсолютно новой системы выстраивания производственных цепочек и локализации производителей и поставщиков на территории региона», «под эту систему полностью перестраивается и вся система мер поддержки МСП», сказала госпожа Алексеева, выразив надежду, что «большого падежа в МСП не будет».

Гендиректор Центра стратегических исследований Ульяновской области (АНО «ЦСИ», учредитель — правительство региона) Олег Асмус считает, что «по ощущениям, реальное падение показателей в сфере услуг значительнее», и «либо здесь в цифрах фигурируют какие-то запасы, либо цифры последствий мы еще увидим в 2021 году». Он полагает, что сфере услуг и индустрии развлечений «еще года два придется пожинать последствия пандемии». «Дело еще и в том, что у людей за этот период сформировалось новое мировоззрение — отказ от всякого баловства, от необязательных товаров, и сосредоточение на наиболее нужных вещах. Думаю, эта сфера должна начать перестраиваться, она должна уделить внимание качеству обслуживания, клиентоориентированности, недаром многие некачественные точки позакрывались. Понимаю, что страдает бюджетная система, но с точки зрения пользователя это к лучшему»,— сказал руководитель ЦСИ, отметив, что переход к выстраиванию и «замыканию» производственных цепочек, позволяющий снижать себестоимость,— правильная мера областного правительства.

Сергей Титов, Ульяновск