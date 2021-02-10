Собираться можно, но нельзя

Администрация Ульяновска отказала организаторам в согласовании митинга против политических репрессий, сославшись на указ губернатора о режиме повышенной готовности, хотя в последних редакциях указа разрешено проведение политических публичных мероприятий в специально отведенных местах без процедуры уведомления властей. В мэрии отмечают, что публичные мероприятия запрещены указом губернатора о введении режима повышенной готовности и запрещены Роспотребнадзором. Организаторы митинга направили иск в суд с требованием признать отказ в согласовании мероприятия незаконным, отмечая, что проведение политических акций в специально отведенных местах разрешено тем же указом губернатора, на который ссылается мэрия.

Во вторник ульяновский политический активист Игорь Топорков направил в Ленинский районный суд Ульяновска иск к мэрии о признании незаконным отказа в согласовании митинга. 5 февраля господин Топорков направил в мэрию уведомление о проведении 20 января митинга протеста против политических репрессий и нарушения конституционных прав граждан с предполагаемой численностью до 100 человек. «Цель мероприятия — потребовать освобождения Алексея Навального и других политических заключенных»,— отмечалось в уведомлении.

В своем иске господин Топорков отмечает, что с сентября минувшего года указом губернатора разрешены публичные мероприятия в специально отведенных местах, для чего не требуется согласование оперштаба, в связи с чем он просит суд признать отказ администрации города незаконным и обязать мэрию согласовать митинг.

Заметим, в Ульяновске, несмотря на продолжение действия режима повышенной готовности, указом губернатора региона Сергея Морозова № 146 от 24 сентября разрешено проведение публичных мероприятий в специально отведенных местах («гайд-парках») «с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора». Порядок их проведения был оговорен региональным законом еще 30 ноября 2012 года (№ 189ЗО), а специальные места определены постановлением правительства региона. В Ульяновске их три. Наиболее востребованное — в центре Ульяновска, в Сквере искусств, имеет площадь 500 кв. метров. Согласно региональному закону, ни согласований местного органа власти, ни уведомлений о проведении акции в «гайд-парках» не требуется, хотя при этом положено за два дня до акции направить в мэрию регламент ее проведения, а также соблюсти условие по численности — не более 100 человек.

Однако в понедельник и.о. заместителя главы города, руководитель аппарата мэрии Ульяновска Агалар Нуров направил господину Топоркову отказ в согласовании мероприятия, сославшись на то, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID19, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность, и «организатор не вправе проводить публичное мероприятие, если органом исполнительной власти субъекта РФ или органом МСУ не согласовано место и время его проведения».

В беседе с „Ъ“ господин Нуров пояснил, что «у нас действует указ губернатора, согласно которому до 28 февраля проведение всех публичных мероприятий возможно только с разрешения областного оперштаба». Отмеченные в указе губернатора требования соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора он трактует однозначно: «По рекомендациям Роспотребнадзора проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей запрещено».

В управлении внутренней политики администрации губернатора не смогли пояснить „Ъ“, распространяется ли сегодня запрет публичных мероприятий на «гайд-парки», и рекомендовали господину Топоркову «решать вопрос в суде».

Впрочем, глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский подтвердил „Ъ“, что разрешение проводить политические акции в «гайд-парках» «никто не отменял, и оно продолжает действовать».

Защищающий интересы Игоря Топоркова независимый юрист и правозащитник Константин Толкачев уверен, что «иск должен быть удовлетворен», поскольку «мэрия однозначно нарушила положения указов губернатора и регионального законодательства», а ее ссылки на указ губернатора, наоборот, «прямо указывают на возможность проведения публичного мероприятия в „гайд-парке“». По его словам, «если решение суда будет отказным, Игорь Топорков намерен обратиться в областной суд». Юрист отметил, что политические активисты вправе вообще не уведомлять мэрию, не ждать ее согласований и прийти на митинг в «гайд-парк», предварительно направив в администрацию регламент акции.

Игорь Топорков, если суд не удовлетворит иск, намерен от акции отказаться, «чтоб не устраивать столкновений с полицией», однако его сторонники признались „Ъ“, что рассматривают вариант выйти на митинг в любом случае, известив мэрию о регламенте его проведения, поскольку «это не противоречит ­закону».

Сергей Титов, Ульяновск