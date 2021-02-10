Взятки в ПТС оценили по-старому

Суд признал экс-исполнительного директора АО «ПТС» Айдара Ильясова виновным в двух коммерческих подкупах и приговорил к четырем годам и шести месяцам в колонии сторого режима со штрафом 5 млн руб. в пользу государства. Как установило следствие, по одному из эпизодов руководитель ПТС планировал получить 2 млн руб. незаконного вознаграждения от филиала РЖД. По мнению юристов, топ-менеджер, несмотря на то что отбывать наказание придется в колонии сторого режима, получил мягкий приговор.

Как сообщило региональное СУ СК РФ, Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему исполнительному директору единой теплоснабжающей организации Самары АО «Предприятие тепловых сетей» Айдару Ильясову. Он признан виновным в двух коммерческих подкупах, один из которых совершен в особо крупном размере (п.п. «а, в» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ). Как установило следствие, в 2019 году топ-менеджер получил через посредника не менее 260 тыс. руб. от общей суммы 2 млн руб. от сотрудника регионального филиала РЖД — Куйбышевской железной дороги за «непринятие мер реагирования на незаконное конструктивное изменение тепловых сетей со стороны теплоснабжающей ­организации».

В том же году Айдар Ильясов получил еще одно незаконное вознаграждение. Инженер коммерческой организации в рамках «оперативного эксперимента» передал топ-менеджеру ПТС первую часть коммерческого подкупа в размере 70 тыс. руб. от общей суммы 150 тыс. руб. «за выдачу разрешения на фактическое технологическое подключение объекта строительства к системе теплоснабжения до выполнения установленных правилами подключения необходимых процедур».

Суд назначил экс-руководителю наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в доход государства 5 млн руб. В сообщении следственного органа не указывается, вступил ли приговор в закон­ную силу.

• АО «ПТС» было дочерней организацией ПАО «Т Плюс». В текущем месяце пресс-служба самарского филиала российской теплоэнергетической компании сообщила о реорганизации дочернего предприятия. Как отмечалось в сообщении, сотрудники предприятия продолжат работу в объединенной структуре, все обязательства ПТС в Самаре будет выполнять «Т Плюс».

Посредником Айдара Ильясова выступал бывший начальник первого сетевого района ПТС Сергей Назинкин, осужденный в прошлом месяце. Железнодорожный районный суд приговорил его к более мягкому наказанию — трем с половиной годам условно с испытательным сроком.

В 2019 году в коррупционном преступлении заподозрили и топ-менеджера самарского филиала РЖД. По данным следствия, первый заместитель начальника КбшЖД Дмитрий Атякин через двух посредников получил от представителя транспортной компании взятку 1,2 млн руб. За эти деньги господин Атякин якобы обещал организовать перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям к одному из предприятий. В случае отказа от передачи вознаграждения замначальника Куйбышевской железной дороги обещал расторгнуть соглашение на поставку товаров железнодорожным транспортом. По данным источника „Ъ“ в силовых структурах, поставки осуществлялись для строительства новой очереди нефтеперерабатывающего завода в Волжском районе Самарской области. На территории района располагается Николаевский НПЗ. В ходе расследования дела сумма вменяемых железнодорожнику незаконных вознаграждений составила около 11 млн руб. В конце прошлого года уголовное дело против Дмитрия Атякина о вымогательстве и получении взяток передано в суд.

По словам управляющего партнера бюро «Бишенов и партнеры» Алима Бишенова, учитывая состав преступлений, приговор Айдару Ильясову «достаточно мягкий». «Судя по всему, он избран судом с учетом наличия неких смягчающих вину обстоятельств, поскольку оба состава, указанных в сообщении, являются тяжкими: ч. 7 ст. 204 УК РФ предусматривает до девяти лет лишения свободы, ч. 8 той же статьи — до 12 лет». Как отмечает Алим Бишенов, деяния, за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком свыше 10 лет, относятся к категории особо тяжких, что создает возможность для отбывания наказания в колонии строгого ­режима.

Сабрина Самедова