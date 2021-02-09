В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение масок

В Удмуртии с 12 февраля перестанет действовать обязательный масочный режим. Как заявил в прямом эфире «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов, ношение масок останется рекомендованным. По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе на данный момент контролируемая и относительно стабильная. Власти Удмуртии просят по-прежнему надевать средства индивидуальной защиты дыхания в общественных местах.

Господин Бречалов также объявил, что с 10 февраля снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров и прочих театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Участвовать в спортивных соревнованиях смогут все жители республики, кроме лиц старше 65 лет. Ранее это ограничение действовало и на детей до десяти лет. Детским садам дадут возможность самим решать о возможности присутствия родителей на утренниках и возвращении кружков.

Первоначально обязательный масочный режим в Удмуртии был введен с 30 апреля, но в июле он перешел в формат рекомендаций, 11 сентября ношение масок вновь стало в республики обязательно.

В регионе, по последним данным, выявлено 26,4 тыс. заболевших коронавирусом, умерл 541 человек.

Михаил Красильников, Ижевск