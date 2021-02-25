Белым по белому

Как выбрать часы в подарок прекрасной даме так, чтобы получить в ответ искреннюю благодарность, а не натянутую улыбку и предложение сменить тему? Выбрать такие, которые понравятся любой, то есть белые. Из белого золота или керамики, на белом каучуковом или кожаном ремешке, с бесцветными бриллиантами или вовсе без них. Единственное, что важно знать,— насколько тонкое у вашей дамы запястье, чтобы часы хорошо сидели. В остальном можно довериться собственному вкусу.

Ulysse Nardin к 2021 году создали две новые модели часов Skeleton X Sparkling, и одна из них абсолютно белая, из титана с перламутровым элементом на барабане и белым ремешком из крокодиловой кожи. Часы инкрустированы 149 бриллиантами: 80 на безеле и 69 на циферблате. Сквозь скелетонированный циферблат виден мануфактурный калибр UN-371 и инновационное достижение компании — сверхширокое, суперлегкое балансовое колесо из кремния с маховиками и стабилизующими микролопастями из никеля Freak Vision.

Часы Zenith Defy Classic отличает современный урбанистический дизайн. Угловатый силуэт корпуса из белой керамики с полированными и брашированными поверхностями дополняет круглый безель. Фацетированные стрелки и часовые индексы при дневном свете сливаются с авангардным открытым циферблатом и деталями хорошо просматриваемого механизма Elite, а в темноте светятся люминесцентным покрытием.

Chopard с1988 года являются официальным хронометристом гонки классических автомобилей Mille Miglia и выпускают одноименные часы в честь ралли. Одна из последних моделей — женский механический хронограф Mille Miglia из стали с инкрустированным бриллиантами безелем и сертификатом COSC. Внешний вид часов перекликается с эстетикой классических автомобилей, а на каучуковом ремешке вырезан рисунок протектора шин Dunlop 1960-х годов.

Главная особенность часов Elegante независимой мануфактуры F.P. Journe — электромеханический калибр, который переходит в режим ожидания через полчаса бездействия. Стоит вновь надеть часы, и стрелки плавно перейдут в положение, соответствующее текущему времени. Механизм оснащен датчиком движения, микроротором у отметки «4 часа». Одной батарейки часов хватает на срок от 10 до 18 лет. А полностью люминесцентный циферблат приятно светится в темноте.

В 2021 году компания Rado совместно с аналитиком трендов из Нидерландов Ли Эделькорт выпустила часы True Thinline Stillness. Модель в корпусе моноблок из белой керамики — воплощение концепции «меньше — значит больше». Белый циферблат с белыми стрелками виден сквозь выпуклое сапфировое стекло с матовым белым эффектом и дополнен браслетом из белой керамики. Часы впервые представлены в новой упаковке из переработанного пластика, которую можно использовать как дорожный чехол для часов.

Женская новинка Richard Mille из белой керамики сохранила все технические преимущества серии RM 037, начиная со скелетонированного автоматического механизма собственного производства. Безель и задняя крышка часов выполнены из керамики ATZ (на 20–30% тверже других видов керамики) с матовой отделкой. Плата и мосты изготовлены из титана Grade 5 с черным PVD-покрытием, на отметке «12 часов» размещен указатель даты, а у отметки «4 часа» находится селектор функций, позволяющий переключать режимы, не используя заводную головку. Запатентованная конструкция заводной головки не соединена напрямую с механизмом, а является частью корпуса, что полностью исключает риск поломки механизма.

Калибр часов Hublot Unico толщиной всего 1,3 мм установлен в 42-миллиметровый корпус из титана, имеет архитектуру с двойным сцеплением и колонным колесом и солидный 72-часовой запас хода. А у знаменитых часов Chanel J12 теперь есть собственная подвеска в виде стилизованной фигурки мадемуазель Шанель.

Екатерина Зиборова