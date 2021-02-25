Путешествие выходного дня

Длинные выходные сейчас позволяют российским путешественникам компенсировать прошлогоднюю нехватку поездок. Многие уже определились с планами на 6–8 марта. В силу сохраняющихся ограничений основной фокус по-прежнему остается на отдыхе внутри страны, но к числу доступных зарубежных направлений постоянно добавляются новые. Среди наиболее ожидаемых из них — Кипр.

Удачное чередование праздничных дней в этом году позволяет туристам продумывать маршруты коротких поездок на «длинные» выходные. В их числе — период с 6 по 8 марта. Судя по опросам, путешествия входят в число наиболее востребованных подарков в Международный женский день. Как следует из данных OneTwoTrip, путешественники заранее начали планировать мартовские поездки, фокусируясь в основном на внутренних направлениях. Пока в лидерах спроса ожидаемо оказался Сочи — направление формирует 17% бронирований, следом идет Москва — 15% и Санкт-Петербург — 9%. Часто туристы обращают внимание на Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Казань, Стамбул и Иркутск. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно на мартовские выходные, по данным OneTwoTrip, составляет 11,2 тыс. руб.

По всей видимости, праздники многие российские туристы действительно используют для того, что компенсировать нехватку путешествий в 2020 году. По крайней мере, в Ostrovok.ru рассказывают, что число броней размещения внутри страны на выходные 6–8 марта сейчас на 20% выше аналогичного значения прошлого года. Выбор локаций отелей в целом совпадает со списком самых востребованных направлений при покупке авиаперелетов: к перечисленным выше добавляются только Ялта, Дубай, Шарм-эш-Шейх и Хургада. Ближе непосредственно к праздничным выходным, по прогнозам аналитиков Ostrovok.ru, в число наиболее востребованных войдут доступные российские направления, где отели бронируются незадолго до поездки, например Казань и Ярославль. В среднем, по данным сервиса, одна ночь в российской гостинице на 6–8 марта обходится туристам в 4,3 тыс. руб., это на 22% выше аналогичного значения прошлого года. Размещение за рубежом за год подорожало на треть — до 10 тыс. руб. за ночь.

Спрос на организованные туры на мартовские выходные, по оценкам Travelata.ru, совпадает с уровнем 2020 года. Традиционно наибольшей популярностью для таких поездок пользуется Турция, где средний чек при бронировании составляет 64 тыс. руб. Организованный отдых внутри страны намного доступнее — 35 тыс. руб. Самым высокобюджетным может оказаться отдых в ОАЭ, где средняя стоимость забронированного тура достигает 191 тыс. руб. На втором месте — Занзибар, 172 тыс. руб. На путешествие на Кубу в среднем тратится 149,5 тыс. руб.

Несмотря на то что доступных зарубежных направлений по-прежнему немного, их число постоянно растет. Надежды многих участников рынка сейчас связаны с Кипром. Республика открывает границы для туристов из ряда стран, включая Россию, с 1 марта. Тогда же для россиян начнется выдача туристических виз в страну, которые можно будет оформить онлайн. Предполагается, что Россия будет отнесена властями Кипра к категории стран, чьим туристам необходимо будет сдавать два ПЦР-теста на COVID-19 — один за 72 часа, второй — в аэропорту по прибытии. За сутки до вылета необходимо будет зарегистрироваться на портале CyprusFlightPass. Официально авиасообщение между РФ и Кипром не восстановлено. «Аэрофлот» возобновил грузопассажирские рейсы из московского аэропорта Домодедово в Ларнаку раз в неделю по воскресеньям, «Победа» в декабре начала выполнять грузопассажирские рейсы из Внуково по пятницам.

Александра Мерцалова