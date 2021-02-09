КПРФ уведомила о митинге в Казани 23 февраля

В мэрию Казани подано уведомление о митинге КПРФ 23 февраля. Акцию «в защиту социально-экономических прав граждан» планируется провести у памятника Муллануру Вахитову на улице Пушкина. Об этом «Ъ-Казань» сообщила депутат казанской думы Динара Халимдарова.

Уведомление подписано главой горкома Алексеем Серовым. Заявленная численность митинга — 100 человек. Ответ мэрии пока не получен.

Митинги и демонстрации КПРФ запланированы во всех крупных городах страны. «Участники акций 23 февраля намерены сформулировать свою политическую позицию в виде конкретных лозунгов и требований к власти. Они найдут свое отражение в итоговых резолюциях»,— ранее сообщал ЦК КПРФ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"