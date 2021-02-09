В Ярославле не хватает денег на покупку новых троллейбусов

Ярославль в настоящее время не будет покупать новые троллейбусы, сообщил сегодня на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов.

Ранее сообщалось, что на обновление троллейбусного парка будут направлены деньги, которые должен заплатить городу инвестор, строящий жилой комплекс на месте снесенного в центре Ярославля троллейбусного депо №1. По инвестсоглашению с компанией ООО «Перспектива» город должен был получить 80 млн руб. В феврале 2020 года руководство «ЯрГЭТ» сообщало, что до конца мая 2020 года город закупит новые троллейбусы с автономным ходом.

По словам господина Завьялова, средства от инвестора уже получены. Однако город рассчитывал попасть в госпрограмму и получить субсидии из федерального бюджета на льготное приобретение транспорта. Директор «ЯрГЭТ» отметил, что Ярославлю не удалось попасть в госпрограмму. Если приобретать троллейбусы без участия в госпрограмме, их стоимость будет составлять 18 млн руб. за единицу.

Сергей Завьялов сообщил на комиссии муниципалитета, что считает нецелесообразной покупку транспорта по такой цене. Он уточнил, что город будет пытаться попасть в госпрограмму в 2021 году. В мэрии пока официально не комментируют эту информацию.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что троллейбусное депо №1 было закрыто 1 апреля 2020 года. Мэрия Ярославля объяснила принятие решения о закрытии депо тем, что оно морально и физически устарело, оборудование изношено на 100%, а ремонт площадки обойдется в несколько сотен млн рублей.

Сотрудников и транспорт всех маршрутов закрывающегося депо должны были перевести в трамвайное депо на Ленинградском проспекте и троллейбусное депо на улице Гагарина. По инвестсоглашению на 230 млн руб., подписанному мэрией с компанией-застройщиком, на месте депо должны быть построены три многоквартирных жилых дома. Решение мэрии о закрытии старейшего троллейбусного депо вызвало неоднозначную оценку в городе.

Подробнее о закрытии троллейбусного депо №1 в Ярославле в материале “Ъ-Ярославль” – «Рогатых выгоняют из центра».