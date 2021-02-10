От Крымской АЭС не оставят даже развалин На полуострове объявили о сносе недостроя, превратившегося в арт-объект

Власти Крыма решили снести недостроенную атомную электростанцию, расположенную на востоке полуострова, в городке Щелкино. К возведению «ядерного гиганта», способного обеспечить электроэнергией не только республику, но и соседние регионы, приступили в советские годы, однако после трагедии на Чернобыльской АЭС от проекта отказались. Недострой превратился в один из главных арт-объектов полуострова и более тридцати лет был местом паломничества туристов и любителей экстремальных видов спорта. Чиновники обещают, что на демонтаж сложного объекта не потратят из бюджета ни копейки, но пока не говорят, что будет на его месте.

Подписано распоряжение крымского кабмина о демонтаже недостроенной атомной электростанции на территории курортного городка Щелкино. «Этот объект заброшен долгие годы, и никаких вариантов его завершения или перепрофилирования нет,— заявили “Ъ” в правительстве республики.— К тому же там постоянно туристы получали травмы. Последний случай произошел прошлым летом, когда в заброшенную шахту упала женщина из Воронежа со своим пятилетним ребенком». Под снос намечены шесть объектов общей площадью более 22 тыс. кв. м: дизель-генераторные станции, реакторное отделение, машинный зал с деаэраторной этажеркой и помещениями электротехнических устройств, а также построенный наполовину фундамент машинного зала и недостроенная блочная насосная станция.

Напомним, строительство крымской атомной станции началось в начале 1980-х годов. Советские власти планировали, что два энергоблока стоимостью более 750 млн руб. (примерно 150 млрд руб. в пересчете на текущий курс) будут давать полуострову от 2 тыс. до 4 тыс. МВт энергии. Однако после трагедии на Чернобыльской АЭС в регионе развернулась масштабная кампания по заморозке объекта. В качестве главного аргумента противники станции использовали тезис о том, что район, в котором ее возводят, находится в зоне тектонических разломов. Затем экологический протест перешел в политическую плоскость. Под обращением к высшему руководству CCCP с требованием прекратить строительство подписались около 200 тыс. крымчан. В 1989 году, когда готовность первого энергоблока составляла 80%, а второго — 18%, работы окончательно остановили.

С тех пор ЩАЭС превратилась в один из главных арт-объектов полуострова, став популярным местом для любителей экстремального туризма.

На ее территории проводились первые фестивали электронной музыки «КаZантип», снимали кино, например картину Федора Бондарчука «Обитаемый остров», а также многочисленные музыкальные клипы. Украинские власти одновременно активно распродавали имущество станции: датский кран Kroll K-10000, установленный для монтажа ядерного реактора, реакторное отделение, генераторную и насосные станции, охладитель на Акташском водохранилище и многое другое.

На территории АЭС было устроено искусственное водохранилище, кромку которого вымостили гранитом. После воссоединения полуострова с Россией станцию использовали в качестве «донора» строительных материалов: гранит с берегов водохранилища перерабатывали в щебень, который шел на продажу. По данным “Ъ”, ежегодный доход бюджета Крыма от его продажи составлял от 20 млн до 40 млн руб.

В министерстве строительства и архитектуры Крыма “Ъ” заверили, что демонтаж ЩАЭС не потребует затрат из республиканского бюджета.

Снос объекта намерены осуществить силами ГУП «Центр комплексного снабжения строительных объектов» с привлечением юрлиц, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства. Оставшиеся в результате сноса строительные материалы возьмут на баланс ГУПа для дальнейшей реализации. По словам начальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения минстроя Республики Крым Даниила Пидаева, работы по демонтажу начнутся в ближайшие месяцы и должны быть завершены к концу года. Отметим, ранее в крымском правительстве неоднократно подчеркивали, что снос реактора является весьма дорогостоящим процессом, поскольку он построен из высокопрочного бетона.

Как будет использована территория недостроенной электростанции после демонтажа, чиновники Крыма не афишируют. Ранее в совмине Республики Крым обсуждали планы по созданию индустриального парка на этом месте.

Александр Дремлюгин, Симферополь