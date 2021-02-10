От Крымской АЭС не оставят даже развалин

Власти Крыма решили снести недостроенную атомную электростанцию, расположенную на востоке полуострова, в городке Щелкино. К возведению «ядерного гиганта», способного обеспечить электроэнергией не только республику, но и соседние регионы, приступили в советские годы, однако после трагедии на Чернобыльской АЭС от проекта отказались. Недострой превратился в один из главных арт-объектов полуострова и более тридцати лет был местом паломничества туристов и любителей экстремальных видов спорта. Чиновники обещают, что на демонтаж сложного объекта не потратят из бюджета ни копейки, но пока не говорят, что будет на его месте.
Подписано распоряжение крымского кабмина о демонтаже недостроенной атомной электростанции на территории курортного городка Щелкино. «Этот объект заброшен долгие годы, и никаких вариантов его завершения или перепрофилирования нет,— заявили “Ъ” в правительстве республики.— К тому же там постоянно туристы получали травмы. Последний случай произошел прошлым летом, когда в заброшенную шахту упала женщина из Воронежа со своим пятилетним ребенком». Под снос намечены шесть объектов общей площадью более 22 тыс. кв. м: дизель-генераторные станции, реакторное отделение, машинный зал с деаэраторной этажеркой и помещениями электротехнических устройств, а также построенный наполовину фундамент машинного зала и недостроенная блочная насосная станция.
Напомним, строительство крымской атомной станции началось в начале 1980-х годов. Советские власти планировали, что два энергоблока стоимостью более 750 млн руб. (примерно 150 млрд руб. в пересчете на текущий курс) будут давать полуострову от 2 тыс. до 4 тыс. МВт энергии. Однако после трагедии на Чернобыльской АЭС в регионе развернулась масштабная кампания по заморозке объекта. В качестве главного аргумента противники станции использовали тезис о том, что район, в котором ее возводят, находится в зоне тектонических разломов. Затем экологический протест перешел в политическую плоскость. Под обращением к высшему руководству CCCP с требованием прекратить строительство подписались около 200 тыс. крымчан. В 1989 году, когда готовность первого энергоблока составляла 80%, а второго — 18%, работы окончательно остановили.
На ее территории проводились первые фестивали электронной музыки «КаZантип», снимали кино, например картину Федора Бондарчука «Обитаемый остров», а также многочисленные музыкальные клипы. Украинские власти одновременно активно распродавали имущество станции: датский кран Kroll K-10000, установленный для монтажа ядерного реактора, реакторное отделение, генераторную и насосные станции, охладитель на Акташском водохранилище и многое другое.
На территории АЭС было устроено искусственное водохранилище, кромку которого вымостили гранитом. После воссоединения полуострова с Россией станцию использовали в качестве «донора» строительных материалов: гранит с берегов водохранилища перерабатывали в щебень, который шел на продажу. По данным “Ъ”, ежегодный доход бюджета Крыма от его продажи составлял от 20 млн до 40 млн руб.
Снос объекта намерены осуществить силами ГУП «Центр комплексного снабжения строительных объектов» с привлечением юрлиц, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства. Оставшиеся в результате сноса строительные материалы возьмут на баланс ГУПа для дальнейшей реализации. По словам начальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения минстроя Республики Крым Даниила Пидаева, работы по демонтажу начнутся в ближайшие месяцы и должны быть завершены к концу года. Отметим, ранее в крымском правительстве неоднократно подчеркивали, что снос реактора является весьма дорогостоящим процессом, поскольку он построен из высокопрочного бетона.
Как будет использована территория недостроенной электростанции после демонтажа, чиновники Крыма не афишируют. Ранее в совмине Республики Крым обсуждали планы по созданию индустриального парка на этом месте.