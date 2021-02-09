В УМВД сообщили о ночной стрельбе в Заволжском районе Ярославля

В Заволжском районе Ярославле на проспекте Машиностроителей недалеко от гипермаркета «Глобус» поздно вечером 8 февраля местные жители услышали выстрелы, об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что стреляли сотрудники ГИБДД, которые произвели предупредительные выстрелы в воздух.

По информации УМВД, экипаж ДПС ГИБДД остановил на проспекте Машиностроителей автомашину Mitsubishi, под управлением мужчины с признаками алкогольного опьянения.

«Во время оформления административного протокола из остановленного автомобиля вышли пассажиры, которые стали высказывать недовольство полицейским, неожиданно начали наносить удары сотрудникам полиции.

Чтобы предотвратить противоправные действия, один из сотрудников полиции на основании ФЗ "О полиции" произвел предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В УМВД уточнили, что 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi, 30-летний пассажир и 27-летняя пассажирка этого автомобиля были задержаны и доставлены в отделение полиции. Все они оказались гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Водитель не имел при себе документа на право управления транспортным средством. В отношении задержанных составлены протоколы. Документы направлены в региональное следственное управление СК России для принятия процессуального решения.

Сотрудники ГИБДД после инцидента обратились за медицинской помощью. Им было назначено амбулаторное лечение.

Антон Антонов