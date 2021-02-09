Аномально холодная погода сохранится в Удмуртии до 11 февраля

До 11 февраля в Удмуртии сохранится аномально холодная погода. Ночью 10 февраля температура опустится до -27..-32°С, днем — до -20..-25°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

С 11 февраля температура начнет постепенно повышаться. Ночью в последние рабочие дни ока окажется в пределах -23..-28°С, днем — -17..-22°С, местами пройдет небольшой снег.

По предварительному прогнозу, в выходные дни повсеместно по региону пройдет снег, на дорогах ожидается накат. Температура продолжит повышаться. Ночью она составит -15..-20°С, днем — -8..-13°С.