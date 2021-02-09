Инвестиции в SpaceX в 2020 году превысили объем космической программы России

Компания SpaceX Илона Маска в 2020 году привлекла частные инвестиции, сопоставимые с объемом Федеральной космической программы России, сообщил гендиректор «Организации "Агат"» (головной экономический научно-исследовательский институт «Роскосмоса») Никита Казинский.

«Например, общая сумма привлеченных инвестиций от частных инвесторов только за 2020 год достигнет $2,41 млрд. Эта сумма сопоставима с объемом годового бюджетного финансирования Федеральной космической программы России»,— рассказал господин Казинский в интервью «РИА Новости».

В 2020 году бюджет «Роскосмоса» по Федеральной космической программе составил 176 млрд руб. (около $2,31 млрд).

В ноябре 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил об «очень непростых» отношениях с Минфином из-за финансирования космических программ. По его словам, их представления о финансировании расходятся «от нуля до триллиона». Ведомство призывает их работать лучше, а «Роскосмос» же считает, что работает хорошо.

Также господин Рогозин заявил о «режиме максимальной экономии» в корпорации. По его словам, были урезаны на 15–20% «раздутые» зарплаты менеджмента, сокращено число сотрудников. «Деньги концентрируются исключительно на создание нового научно-технического задела»,— сказал он.