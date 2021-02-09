В Башкирии на эскроу-счетах находится более 10 млрд рублей

Объем средств участников долевого строительства на эскроу-счетах в Башкирии по состоянию на 1 января текущего года превысил 10 млрд руб., сообщает пресс-служба ЦБ России.

При этом число эскроу-счетов увеличилось до 4,2 тыс. (в 5,5 раза). Около 3,2 млрд руб. (четвертая часть общего объема) уже перечислены застройщикам или направлены на погашение кредитов на строительство, которые они получили. За прошедший год общий лимит по кредитным договорам между застройщиками и банками вырос до 38 млрд руб. (в четыре раза).

За 2020 год в среднем по России объем средств на эскроу-счетах увеличился в восемь раз, а общий лимит по договорам — в три раза.

Майя Иванова