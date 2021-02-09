Банк «Русский стандарт» могут оштрафовать за нарушение закона о рекламе

АО «Банк Русский Стандарт» признано виновным в нарушении закона о рекламе и может быть оштрафовано на сумму до 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

В антимонопольное ведомство обратился житель Перми с жалобой на навязчивую рекламу банка — услуги кредитного учреждения ему рекламировали по телефону. Однако своего согласия на получение рекламных сообщений и звонков он не давал. «Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством телефонной связи, при отсутствии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. В ходе рассмотрения дела АО „Банк Русский Стандарт“ сообщило, что проводило информационную рассылку клиентам, выразившим соответствующее согласие. При этом номера телефонов абонентов набирались вручную и сотрудник банка случайно ошибся в одной цифре, что привело к нежелательному звонку по номеру заявителя. Таким образом, реклама распространялась без согласия абонента»,— пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.

Пермским УФАС России в действиях АО «Банк Русский Стандарт» выявлены нарушения ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе. В отношении финансового учреждения возбуждено административное производство. Банку грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.