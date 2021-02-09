ООО «Горнозаводскцемент» сменило учредителя

Единственным учредителем ООО «Горнозаводскцемент» с 21 января 2021 года стало ООО «Аккерманн цемент», сообщается в системе «СПАРК-Интерфакс». ООО «Аккерманн цемент» входит в «Южно-уральскую горно-перерабатывающую компанию» (ЮУГПК), которая приобрела горнозаводский цементный завод. ООО «Аккерманн цемент» занимается производством цемента, как ГЦЗ и «Южно-уральская ГПК».

«Горнозаводскцемент» — крупный российский производитель цемента, мощности предприятия рассчитаны на 2 млн тонн в год. Основные потребители — предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан. Объем производства в 2018 году составлял 1,458 млн тонн цемента. Выручка ГЦЗ в 2019 году равнялась 4,96 млрд руб., чистая прибыль – 270,47 млн руб.

В декабре 2018 год ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компания» выкупило контрольный пакет акций ПАО «Горнозаводскцемент». В октябре 2019 года «Южно-уральская ГПК» консолидировало 100% акций ПАО. В 2020 году владельцы «Горнозаводскцемента» проводили реорганизацию компании. В марте 2020 года «Горнозаводскцемент» сменило организационно-правовую форму – с «публичное акционерное общество»» на «акционерное общество». В сентябре ГЦЗ стало «общество с ограниченной ответственностью». При этом предприятие продолжало работать в прежнем составе.