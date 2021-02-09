Донецкий чугун туго сплавляется в Турцию

Заводы ДНР в 2020 году могли сократить полулегальные поставки чугуна через Россию в Турцию, которая стала одним из наиболее растущих рынков сбыта для металлургов на фоне увеличения цены на чугун. Речь идет о Енакиевском и Алчевском металлургических заводах, которыми, по неофициальной информации, управляют структуры Сергея Курченко. По данным Argus, поставки идут с железнодорожных станций вблизи российско-украинской границы в порты Новороссийска и Ростова-на-Дону. К падению производства заводов могли привести невыплаты зарплат и недофинансирование ремонтов.

ДНР в 2020 году сократила поставки чугуна через российские порты в Турцию, которая выступает одним из основных рынков сбыта этого сплава как для России, так и для Украины. Об этом сообщил аналитик ценового агентства Argus Валерий Завязкин в ходе конференции «Рынки черных металлов и экспорт из СНГ в 2020 году». По его словам, экспорт сократился в 1,5 раза, до 287 тыс. тонн. При этом за год чугун подорожал с $350 до $550 за тонну FOB Черное море.

По словам аналитика, который ссылается на участников рынка, поставки из ДНР носят полулегальный и нелегальный характер и осуществляются по ценам на $10–40 ниже стоимости продукции российских и украинских экспортеров. Сами поставки донецкого чугуна инкорпорированы в российскую железнодорожную статистику как отгрузки со станций Успенская, Гуково, Батайск и Заречная, которые расположены вблизи российско-украинской границы и не используются никем из отечественных производителей товарного чугуна. Поставки идут в направлении станций Новороссийск (экспортная) и Заречная (экспортная), где обрабатываются грузы, экспортируемые через порты Новороссийска и Ростова-на-Дону. В ОАО РЖД отказались от комментариев.

Снижение экспорта чугуна может означать наличие проблем с производством расположенных в ДНР Енакиевского и Алчевского металлургических заводов. «О причинах трудно судить объективно в силу скудости информации из ДНР, но сообщения о перебоях в обеспечении сырьем, проблемах с энергоснабжением и на производстве дают возможность составить общее впечатление о ситуации»,— отметил Валерий Завязкин.

Енакиевский металлургический завод прежде принадлежал украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, а Алчевский — Индустриальному союзу Донбасса (основным кредитором выступал ВЭБ). В 2014 году они были национализированы властями ДНР. Сейчас ими управляет «Внешторгсервис», который связывают с интересами опального украинского бизнесмена Сергея Курченко. Установленная мощность доменных печей Енакиевского завода — 3 млн тонн, Алчевского — 5,3 млн тонн.

Согласно последним доступным данным министерства доходов и сборов ДНР, за 11 месяцев 2020 года экспорт двух метзаводов снизился на 45% в денежном выражении. Общий экспорт из ДНР упал на 26%, до 50 млрд руб., а экспорт угля — на 15%. В сообщении министерства причиной снижения экспорта назывались ограничения из-за пандемии.

«Насколько я понял, ситуация на предприятиях в непризнанных республиках резко ухудшилась на фоне недофинансирования текущих ремонтов и невыплат зарплат персоналу. Если в 2019 году заводы продолжали функционировать по инерции, то в 2020 году коронавирусные ограничения и снижение экспортных цен в апреле—октябре существенно негативно повлияли на исправность оборудования»,— отмечает Максим Худалов из АКРА.

При этом еще в начале 2019 года ММК в своем квартальном отчете жаловался на избыток импортной стали из ЛНР и ДНР на российском рынке. Компания ранее отмечала, что эти поставки ведутся по демпинговым ценам. Тот факт, что проблемы метзаводов в ДНР прямо не связаны с рыночной конъюнктурой, подтверждает рост поставок российского чугуна в Турцию в 2020 году — на 53%, до 974 тыс. тонн (по данным Argus). Быстрее росли только поставки из РФ в Китай — на 287,9%, до 849 тыс. тонн.

Евгений Зайнуллин