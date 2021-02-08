Прокурором Новороссийска назначен Алексей Грудина

Генпрокурор России Игорь Краснов назначил прокурором Новороссийска Алексея Грудину. Об этом “Ъ-Кубань” сообщил источник в силовых структурах Краснодарского края.

Известно, что до настоящего момент господин Грудина был заместителем Нагатинского межрайонного прокурора Москвы.

Как сообщал “Ъ-Кубань” предшественник Алексея Грудины Игорь Стуконог был прокурором Новороссийска с августа 2018 года до апреля 2020 года. 29 апреля стало известно, что он покинет службу и уйдет на пенсию по выслуге лет. При этом, за несколько дней до отставки в интернете появилась петиция от имени жителей Новороссийска, которые просили господина Стуконога не покидать свою должность. На тот момент ее подписали более 400 жителей города.

По данным источника, Игорь Стуконог в итоге не стал уходить с госслужбы и продолжил работу в аппарате прокуратуры Краснодарского края.

До назначения на должность Алексея Грудины врио прокурора Новороссийск был Сергей Коростылев.

Алексей Белянин