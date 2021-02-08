Владимир Путин удаленно запустил реакторный комплекс в Петербурге

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение вывести реактор ПИК в Петербургском институте ядерной физики на энергетический режим работы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время церемонии запуска президент присутствовал по видеоконференцсвязи. После запуска он поздравил всех участников с успешным экспериментом.

ПИК – нейтронный реактор, созданный в национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». После запуска реактор стал самым мощным в мире ускорителем нейтронов, который станет технической базой для проведения уникальных физических и химических исследований.

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